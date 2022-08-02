傳承有序的拍品「明天青釉盞」，除了看釉色、支燒，還可以看圈足、釘痕？為何它不能成為日本國寶？

一如所料，上期文章談到的「雍正洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶」最終以28,290,000人民幣的低價成交。為甚麽我認為28,290,000人民幣的成交價是低價？正如中國大陸某藝術媒體所講：拍品「堪稱是存世的孤品重器，如此特殊高級的裝飾，堪稱是全球公私博物館藏品中唯一一件，別無其他。市場上一對雍正粉彩蟠桃紋碗曾經賣到過9,000萬港元，這可是立件，而且還是獨一無二的带檸檬黃的裝飾！」如此一件雍正朝的海内外孤品的成交價竟然達不到一億，是買家對拍品有戒心？

事前有行家估計，「雍正洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶」一定不會流拍，原因是一場大龍鳳已演出了上半場，下半場不可能不繼續演下去！

如此一件「佳器」，命運將會如何？從此銷聲匿跡，還是兩三年之後在另一個拍場出現？

據說「雍正洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶」早在去年九月已在美國一場小拍出現，當時的成交價是區區的17,000美元。如果傳聞屬實，當時在場的買家和大批在中國大陸，一心一意想在小拍撿漏的炒家，全部瞎了眼，還是這些人全部將拍品看成假貨，所以造就了一粒所謂大仙丹？

買家撿了大漏（如果真是大漏），一般會試圖送去蘇記、佳記拍賣，令到拍品可以接觸更多有份量的潛在買家，從而最終以天價成交，而不會送去中國大陸的二線拍賣行。貨主反其道而行，是因為蘇記、佳記拒拍，還是貨主與拍賣行存在千絲萬縷的關係？

現在麈埃落定，我不妨多說兩句。檸檬黃不反光、暗啞，與雍正、乾隆時期的檸檬黃不符，是因為配釉方時没有混合「玻白」。除了這點破綻，當然還有其他，但我不打算一一論述。

另一件拍品「明天青釉盞」可以談的就更多。

在中國大陸，宋朝的古董文物不能拍賣，因此拍賣行完美示範何謂「上有政策，下有對策」，將宋朝的古董文物一律斷代為明朝，以避官方抽秤。



拍賣行官網刊出秦大樹（北京大學考古文博學院教授）的長文。他認為「天青釉碗，從造型的優美曲線，製作的精工，到釉色的勻淨淡雅，再到使用芝麻掙釘裹足支燒的方法，都具有北宋汝窯的典型特徵。是一件質量精良，特徵明顯的汝窯器物。」



除此之外，拍品來源清晰，早在乾隆時代已東渡日本，成為大德寺四百三十世法師大徹宗鬥珍藏，後來輾轉傳到大阪自治會會長手裏，再傳到山形縣山形市円隆寺。如此一件傳承有序的汝窯重器，理應是日本國寶，但它卻不是，何解？

「汝窯專家」康蕊君Regina Krahl如何評價此盞？她在《現存傳世汝官窰器名錄》裏完全没有提及此盞！2018年於香港佳士得以56,350,000港元拍出，來自日本私人收藏的汝窯盃，她亦「未確認是否傳世品」（詳見拙文《令人撲朔迷離的北宋汝窯器：一件傳承有序的稀缺佳器，為何落槌價不到半億港元？》）。那麽，今次的拍品是汝窯、官窯，還是仿品？

在外觀上，拍品跟傳世汝窯器很相似，施天青釉、支燒，但留下的三點釘痕卻太大。

拍品估價12,000,000 - 22,000,000人民幣，最終以18,975,000人民幣成交，與2017年在香港蘇富比以294,287,500港元成交的「北宋汝窰天青釉洗」比較，直是小巫見大巫，就算與上述香港佳士得的汝窯盃的成交價互相比較，也是相差甚遠。

「汝窯專家」不承認、日本政府文部省没有將之列為國寶的疑似北宋汝窰盞，買家花了18,975,000人民幣購藏，為的是甚麽？

究竟拍品是真是假？秦大樹說是真品無疑；日本政府文部省卻不承認它是北宋汝窰器，康蕊君亦不將它列入《現存傳世汝官窰器名錄》，可見汝窰問題之複雜，亦没有權威可言。

我認為拍品的天青色釉看上去是對的，但圈足太粗、釘痕太大，並非一件開門的北宋汝窰器！那麽，它會不會其實是宋代其他青瓷窯口的產品？耀州窰和越窰（包括秘色瓷）可以首先剔除，因為釉色和工藝不符；龍泉窯有天青色釉，但不採用支燒工藝，因此亦可以剔除；鲁山段店窯有採用支燒工藝燒造青瓷，但不見碗類傳世品，難與拍品比較；臨汝窯亦有燒造青瓷，但不採用支燒工藝。另一個值得重視的窯口是東溝窯。根據東溝窯窯址發掘調查報告：「北宋晚期燒造的青瓷，支燒者以三支釘為主， 有仿汝窯的芝麻釘， 也有張公巷窯的小米粒狀支釘。青釉瓷以素面為主，有紋飾的極少。釉色青中泛綠。」傳世品的釉色一般偏綠，又與拍品的天青色釉不同。

剩下來的只有張公巷窯。張公巷窯的燒造品製作講究，古樸雅緻，質量上乘。胎骨有粉白、灰白、潔白和少量淺灰，胎質細膩堅實，與拍品的胎色、胎質相似。重要的是張公巷窯帶圈足的器物以直圈足為主，器底有支釘痕的呈非常規整的小米粒狀，支釘分別為三、四、五和六枚。外觀上與拍品比較吻合。明《格古要論》記載：「官窯……色好者與汝窯相類。」換句話說，張公巷窯燒造的青瓷，本身的造型、釉色、燒造工藝等，顯然承繼了汝窯風格。

拍品是不是張公巷窯燒造，雖然我不敢百份之一百肯定，但除了張公巷窯之外，再没有其他宋代窯口的産品在外觀上、工藝方面與拍品相似。可惜的是拍品不會講說話，講出自已的出生地，令到專家們爭論不休、藏友們感到撲朔迷離。

汝窯就是這樣充滿趣味！