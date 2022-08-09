有「專家鑑定」、「藏家釋出」就夠？拍賣行推出來頭不小的拍品，真能深信不疑的舉牌？

拍賣會出現假貨只有兩個原因：一是拍賣行故意拍賣假貨騙財；二是拍賣行的所謂專家專業知識不足、無力把關，讓假貨滲進了拍賣會。

拍賣行業一直以來專業人才短缺，很多初出茅蘆的小子在拍賣行業混了幾年便開始擔大旗，獨當一面，結果當然是閙出不少笑話。

以我對拍賣行業之熟悉，我可以大膽地說，在整個拍賣行業，除了少數的專家是真專家之外，其餘的不是推銷員，便是濫竽充數的「磚家！」

因此，我在拍賣會看到大假貨，一點都不會驚訝；一場拍賣會没有假貨，我才會覺得十分驚訝！

二、三線拍賣行通常是蠱惑拍賣行，它們的拍品真假參半，令人防不勝防，眼力稍差的藏友很容易便著了道兒。一間上市的拍賣行便是這類拍賣行，它的拍賣會在行家之間被戲稱為「鱷魚潭」，在它的拍賣會舉牌拍貨，一個不小心便會粉身碎骨！

中國大陸一間三線拍賣行將於2022年8月8日舉槌，大部分拍品非常考眼力，其中一些拍品更是「一眼假」，讓人懷疑拍賣行是否故意拍賣假貨騙財！

拍品「明天青釉粉盒」，拍賣行給出的資料是拍品來自邢之夫先生家族舊藏，附趙青雲先生鑑定證書。拍品來頭不小，既是家族舊藏，又經河南省文物考古研究所研究員趙青雲鑑定，亦曾經著錄與展覽於《2021中國南京宋五大名窯研鑑會》。普通人看到這樣的架勢，對拍品一定深信不疑。行家、資深收藏家對這件拍品有何看法？

拍賣行如何描述這件拍品？「粉盒弧腹，窄圈足，上承蓋，盒蓋子母口相扣，『滿釉裹足支燒』工藝，底見三芝麻釘支燒痕，露胎處見香灰色胎骨，蓋子頂部隱起五花瓣，周邊隱起夔龍紋，隱起處微泛紅色，乃汝窯胎土中含鐵所致。通體施天青釉，天青如翠，溫婉滋潤，伴有蟬翼狀開片，婉約含蓄，在不同強度及角度的陽光下，釉面散射出五顏六色光暈，變幻莫測，熠熠生輝，蓋因釉中所含瑪瑙所然。」

拍賣行進一步說明：「此汝窯天青釉粉盒為汝瓷泰斗趙青雲先生2014年在民間所發現，欣慰之餘為粉盒寫下了書面鑑定。」原來如此！

眾所周知，少於100件的汝窯傳世品之中並没有粉盒這種器型，清涼寺廢窯亦没有粉盒這類器型的殘器出土。無論是傳世品或殘器、殘片，亦没有出現過五花瓣、夔龍紋這類紋飾，遑論釉面微泛紅色這種怪現象。再結合胎色不對、釉色不對，很容易便可以得出拍品是現代臆造品的結論！

趙青雲被拍賣行稱為「汝瓷泰斗」，但一件小小的汝瓷現代臆造品他也看不懂，是真的看不懂，還是因為其他不可告人的原因？

拍品估價4,500,000 - 6,500,000 人民幣。對一件北宋汝瓷來說是太便宜；對一件「一眼假」來說，卻是天價。

另一件拍品「明粉青釉葫蘆瓶」的情况跟上述拍品差不多，亦是來自邢之夫先生家族舊藏，亦附有鑑定證書，亦曾經著錄與展覽於《2021中國南京宋五大名窯研鑑會》。

拍賣行稱拍品是南宋官窯，還進一步說明：「此葫蘆瓶通體施粉青釉，色澤溫潤，柔光婉約，開冰裂片，渾然天成，青釉流淌，黑褐胎骨隱現。圈足露胎呈黑褐色，近足處縮釉孔亦可見深褐色胎骨，與老虎洞窯址出土殘片甚為一致，釉層凝厚，呈現深淺兩層開片，深邃幽遠，其特徵與故宮之南宋官窯器相符。在2021年中國南京宋代五大名窯研鑑會中，此葫蘆瓶被定為南宋官窯精品。」

拍品外觀暗啞無自然光澤，一看便知釉面曾經過强酸或强鹼除火氣，然後埋在泥土中一段時間，製造土沁現象，與傳世南宋官窯在外觀上相差甚遠。

拍賣行的專家完全没有眼力，不辨真假，還是詐傻扮懵，意圖騙財？讀者可自行判斷。

中國大陸八千萬人搞收藏，大部分人玩假貨，趙青雲這類「磚家」要負上一部分責任。中國大陸拍賣行業烏煙瘴氣，正正是由於市場充斥古靈精怪的拍賣行！