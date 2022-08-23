為甚麼小拍的拍品估價永遠偏低？眼力不高、貪念太重小心買得高仿品、大假貨！

美國、英國和日本的小型拍賣會，隔三差五便會浮出一些疑似仙丹，令到不少買家心跳加速、頭腦發熱，一心一意要將仙丹搶到手，但結果往往出人意表，出盡九牛二虎之力搶回來的所謂仙丹，竟然是大假貨。為甚麽會這樣？

要成功食到一件仙丹，除了自己的眼力要高，還要靠機緣巧合。拍賣行、其他買家看不懂，只有自己看得懂的拍品，才有機會食到仙丹。拍賣行看不懂，但大量買家看得明白，在微信群組一傳十，十傳百的所謂仙丹，可能是真仙丹，亦可能是一個坑、不可不防！

騙子將高仿品送到外國的小型拍賣會，然後為拍品講故事、捏造收藏歷史，再在微信群組廣為宣傳，吸引頭腦發熱的買家瘋狂出價這種操作，雖是舊橋，但往往一樣成功。此無他，眼力不高，但貪念太重的買家實在太多。

在古董文物收藏圈子，令人津津樂道、羡慕不已的食仙丹故事，久不久便會出現。其中最經典的例子是買家以35美元買入一隻「明永樂青花花卉紋蓮子碗」，之後以14,300倍的721,800美元於紐約蘇富比成功拍出的故事。

日本大阪美術商會周年慶夏拍將會於8月22日至25日舉行，其中兩件中國古代青銅器拍品估價之低，令人蠢蠢欲動。

「戰國鋪獸銜環雙虎耳銅壺」，估價只是800,000-1,200,000日元。這件拍品器身不見重鏽，花紋清晰，皮殼一流，而銜環雙虎耳，甚為少見，但可惜缺蓋。這種青銅壺世上多間博物館均有收藏，並非珍稀之物，但如拍品一樣的皮殼，附銜環雙虎耳，用800,000-1,200,000日元肯定買不到，買得到就是仙丹一件。我估計成交價應在200,000-300,000港元之間。

另外一件古代青銅器拍品「商代乳丁鳳鳥紋青銅鼎」，估價亦只是800,000-1,200,000日元。這類青銅鼎常見，分別只在於紋飾是否清晰、器身是否完整。800,000-1,200,000日元的出價一定買不到，成交價估計在300,000-400,000港元之間。

上述兩件古代青銅器拍品如放在大拍，估價肯定不會如此之低。大阪美術商會的估價偏低，我相信不是因為主事人不懂行情，而是希望吸引多些海外買家出價。

小拍都是這樣子，拍品的估價永遠偏低，故意讓潛在買家以為拍賣行不懂行情，從而爭相出價。拍賣行這樣做在商言商，無可厚非。作為買家卻不能頭腦發熱，胡亂出價，否則很容易便掉進坑裏。

有興趣的藏友不妨試試出價，但出價之前最好要求一份《狀態報告》Condition report。雖說十銅九補，但器物是否完整，一定影響轉售價格。