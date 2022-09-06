同是青銅方罍，為何價格相差十萬八千里？遇到疑似仙丹，該怎麼判斷？

我很少留意台灣的拍賣，因為我有一個偏見，認為台灣的拍賣不成氣候，拍品都是普通貨色。

最近在網上看到一則消息，台灣允臧齋藝術小雅（四）拍賣會將於9月3日舉槌。我進入網頁，查看有没有仙丹，果然被我發現一件疑似仙丹。我說疑似，因為未看實物，不知真假。

拍品「商代晚期或西周早期青銅丙義罍」，估價1,500,000新台幣，約400,000港元。估價如此低，我相信因為它没有傳承或拍賣記錄，是一件「生貨」。

對付疑似仙丹，第一件要做的事是判斷真假；第二件要做的事是將它的估價與類似的拍品的成交價作一比較。

古代青銅器上的鏽各式各樣，有來自乾坑或濕坑之分，亦有生坑或熟坑之別，不可一概而論。來自乾坑的鏽一般比較薄，對銅質的侵蝕比較少；生坑一般佈滿泥土，未經過清洗和除鏽的步驟。

除了觀察銅鏽，還要尋找範線和墊片的痕迹。一般古代青銅器仿品，為了減低成本，不會組裝陶範用銅水澆鑄，而是用失蠟法模製，因此便没有範線和墊片。範線和墊片卻不是判斷古代青銅器真假的唯一依據，高仿古代青銅器亦有範線和墊片。不可不知。

熟悉各種古代青銅器的紋飾，對判斷真假亦有幫助。只要謹記各種紋飾，無中生有、臆造的紋飾，一見便知。

古代青銅器上的銘文，牽涉文字訓詁、古代歷史，不是一般人所能掌握的學問。有空時看看段玉裁的《說文解字注》和各種與金文有關的書籍，當有裨益。

青銅罍是商周時期的禮器，亦是盛酒器，歷年出土的器物並不多，流散於海外的就更少，已知存世的商周方罍僅有四十五件。2017年3月15日，一件由藤田美術館釋出的商代方罍，於紐約佳士得拍賣，成交價高達33,847,500美元，成為世界第二高價的古代青銅器，僅次於同場的方尊，令人咋舌！

允臧齋的方罍高38公分；紐約佳士得的拍品高63.5公分，這是不是價格差距的其中一個原因？

允臧齋的拍品没有傳承或拍賣記錄，紐約佳士得的商代方罍由藤田美術館釋出，這是否價格差距的另一個原因？

允臧齋的方罍甚少紋飾，藤田美術館的卻是滿工，這是否價格相差那麽遠的其中一個原因？

拍賣行的名氣會否影響成交價？

我相信大部分的讀者已經知道上述問題的答案，不用我詳加解釋。

藤田美術館的方罍以天價拍出之後，引起行家之間一陣熱議，大部分行家認為買家被坑了，方罍的市場價只應在6千至8千萬港元之間，3千多萬美元的成交價，是市場價的最少三倍！

允臧齋的拍品，如果在100萬港元以下買得到，便是一件小型仙丹。有興趣的讀者不妨落一個標，踫踫運氣。