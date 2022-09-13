獨立品牌機械錶的成交價高企，是否值得追捧？炒賣或投資機械名錶該怎麼選？

一般人認為手錶維修師Watchmaker整日埋首於微細的機械零件，肯定是一個怪僻Eccentric和不善於和別人打交道unsociable的人。我認識的手錶維修師，無可否認絕大部分不喜交際、活在自己的小天地，但亦有小部分非常健談，但話題總離不開機械手錶，對圈外人來說，他們可能真的是悶蛋。

老一輩的手錶維修師，差不多全部從學徒做起，維修機械手錶的知識亦是一代傳一代。他們用電油清洗零件，甚少拆開發條Mainspring清洗，之後再將它捲成餅狀。他們抹油時用的是普通潤滑機油和雪油。新一代手錶維修師，清洗機械手錶零件除了用超聲波，還用全或半自動清洗機，配用特別的清潔劑，保證没有殘留的油漬和污垢。潤滑機械手錶零件亦使用特別的潤滑油和油脂，如Mobius9050和D5。

拆卸機械手錶零件比較容易，組裝零件才比較困難。普通的手動上鏈或自動上鏈的機械手錶，拆卸全部零件只需大約十五分鐘，組装零件卻往往需要半小時或更長時間。複雜的機械手錶，如配備陀飛輪Tourbillon、月相Moon Phase、三問報時Minute repeater等等，拆卸和安裝零件需時更長，亦更考耐性。

提到機械手錶維修師，是因為我認為熟悉機芯如何運作、零件的名稱和功能，對投資古董機械手錶有幫助。

我從小便對機械手錶着迷，從不明白小小的一隻手錶如何從不間斷地走動。長大後接觸到機械手錶，看到機芯，才明白一切動力均源於發條和自動上鏈装置。

日內瓦富藝斯Phillips將會舉辨的拍賣會其中一件拍品「喬治・丹尼爾George Daniels 黃金陀飛輪腕錶配彈簧錶殼」，估價1,000,000瑞士法郎，約8,100,000港元，引起我的極大興趣。

據介紹，拍品装置了喬治・丹尼爾George Daniels於1974年獨家發明的「同軸擒縱裝置」Coaxial escapement，令到手錶更為精凖，其設計後被奥米茄Omega於1990年代起廣泛使用。

「同軸擒縱裝置」這種機械手錶零件並非新鮮事物，在上世紀九十年代開始便見於不少機械手錶，尤其是奥米茄的機械手錶。市場上大部分的機芯只有一支擒縱叉Pallet fork，用來控制平衡輪Balance wheel的擺動頻率，令到平衡輪精凖運行。「同軸擒縱裝置」在擒縱叉和平衡輪之間多放置一個同軸齒輪Coaxial wheel，令到平衡輪更加精凖運行，如此而已。

機芯的擒縱裝置Escapement，「同軸擒縱裝置」只是其中一種，不足以令到拍品「喬治・丹尼爾George Daniels 黃金陀飛輪腕錶配彈簧錶殼」估價1,000,000瑞士法郎。那麽，是甚麽原因令到拍品的估價如此之高？

如說劃時代創舉，寶璣Breguet、百達翡麗Patek Philippe的機芯設計更加劃時代，更加複雜，由此顯而易見，「同軸擒縱裝置」，並不是喬治・丹尼爾George Daniels袋錶和手錶價格飊升的唯一原因。

喬治・丹尼爾George Daniels一生只是製造了37隻袋錶和手錶，拍品是兩隻同款手錶中之其中一隻，雖不是孤品，但亦算可遇不可求。罕有Rarity是不是拍品昂貴的原因？

喬治・丹尼爾George Daniels已過世，精心製造的袋錶和手錶就只得37隻，後無來者。供求不平衡，當然便有可炒之道。

喬治・丹尼爾George Daniels其中一隻非常複雜、具備多項功能的袋錶，曾以2,420,000瑞士法郎，約19,600,000港元拍出。另一隻更為複雜，具備雙輪擒縱裝置、平太陽時、恆星時、年曆、月齡月相及時間等式顯示的Space Traveller I袋錶，更曾經以3,600,000英鎊，約35,600,000港元拍出，無可否認，這兩隻袋錶提供喬治・丹尼爾George Daniels袋錶、手錶未來市場價格指標。

袋錶、手錶除了顯示時間，亦可以說是一隻戴在手上或是放在懷中的藝術品，更是身份的象徵，亦幾乎是每一個人不可或缺的隨身物件。炒賣或投資機械名表，我始终認為百達翡麗Patek Philippe和勞力士Rolex是更加好的選擇，因為市場大，買家多。更何况，史上最昂貴的十大名表，不是百達菲麗，便是勞力士！

順帶一提，學會維修機械手錶這門手藝，除了對投資古董手錶Vintage watch有幫助，亦可以賴以為生。我在上世紀九十年代買入的古董手錶，一直升值。它們雖不是百萬元、千萬元級別的古董手錶，但升幅稳定、市場龐大，要脫手是非常容易的。