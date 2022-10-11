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11/10/2022

藝術家是怎樣煉成的？成為一個當代藝術家，只需一點運氣？

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  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問。

    古董投資秘笈

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　　甚麽是藝術，怎樣才能成為當代藝術家，是很多人抓破了頭皮也找不到答案的問題，但不要灰心，要當一個當代藝術家，其實一點不難，不需要具備天賦、創意、技巧，只需要一點運氣。

 

　　古代的陶瓷匠人，就算是文盲，只要懂得拉胚、上釉、燒窯，賺錢糊口，甚至養活一家人，完全没有間題。他們燒造的陶瓷器，一部分當時已是藝術品，千百年後的今天，他們的手藝更加受到人們喜愛、珍惜，因此不少作品現已成為私人收藏品或博物館藏品。他們雖無名，但不愧「藝術家」這三字！

 

　　二三千年前的世界，很多現代國家還未出現，古代中國人已硏究出不同礦物質的特性，將黄銅、鉛、鋅等等共冶一爐，創造出直至今天也令世人嘆為觀止的青銅器Bronze。當時的冶煉師將液態青銅注入雕刻了的陶範，創造了驚天地，泣鬼神的青銅禮器，直到現在也令世人驚嘆。當時的冶煉師、雕刻師創意新穎、澎湃，雖無名，但亦不愧「藝術家」這三字！

 

　　說到中國書畫，千百年來更是能人輩出。他們的技藝千錘百煉，影響著千百年來人們的藝術品味和審美眼光。他們當然是不折不扣的藝術家！

 

　　最近幾十年，所謂當代藝術興起，大量藝術家、畫家湧現，有人一夜成名，有人寂寂無聞。這種兩極現象的出現，不全因藝術家、畫家的技藝、創意、作品的内涵，而是因為一線的市場，即是畫廊，愛捧誰和不愛捧誰。是的，一個當代藝術家、畫家能夠飛黄騰達，主要是靠一線市場的畫廊，二線市場的拍賣行吹捧！

 

Gerhard Richter“192 Farben”

 

　　倫敦蘇富比將於2022年10月14日拍賣兩幅非常類似的作品，一幅是來自格哈德・里希特Gerhard Richter的“192 Farben”，估價13,000,000-18,000,000英鎊，另一幅是來自達米恩・赫斯特Damien Hirst的“Althiazide” 估價600,000-800,000英鎊。

 

Damien Hirst “Althiazide”

 

　　兩幅在普通人眼中差不多的作品，估價卻相差20倍有多，是因為畫家他們的技藝、創意不同，還是因為他們的作品的内涵不同？

 

　　老一輩的藝術家、油畫家，要成名的一早已成名，不能成名的永遠不會成名，不存在「炒冷飯」這回事。當代藝術家、畫家卻不同，很多早期成名的，現在雖不至消聲匿迹，但亦不再火紅，如當代中國油畫界的四大金剛。

 

里希特  “180 Farben”

 

　　里希特的「格仔畫」，這次拍賣的“192 Farben” 並非唯一的一幅。早在上世紀70年代，他的大型格仔畫已被博物館收藏。這些作品表達甚麽意念、存在甚麽內涵，畫廊說不出，拍賣行亦同樣說不出！

 

赫斯特 “5259 Touch Your Skin, from The Currency”

 

　　赫斯特的「點點畫」的創作意念是否來里希特的「格仔畫」？畫家本人當然不會承認，畫廊、拍賣行亦不會就此問題提供解說，一切就是不談為妙！

 

　　抽象主義畫家的作品，如Rothko、Pollock的作品，看得懂的人認為是藝術精品，看不懂的人卻認為只是塗鴉。那麽，以天價買入Rothko、Pollock的作品的大富豪，他們的藝術眼光、品味是否一定高人一等？

 

　　我猜測，這些大富豪以天價購藏抽象主義畫家的作品，大部分無非是慕名，這可從美國Knoedler畫廊因出售Rothko、Pollock的假畫而最終倒閉的醜聞中得以證實。

 

　　抽象主義畫家能夠成名，與他們的所謂創意無關，也與他們的技藝無關，一切只是由一線的畫廊、二線的拍賣行吹捧出來，再由大富豪藏家加持的結果。

 

　　里希特的「格仔畫」“192 Farben” 的估價比赫斯特的「點點畫」“Althiazide”的估價超過20倍，只是因為里希特的名氣比赫斯特的大得多，如此而已！

 

　　藝術是没有準則的，無論是如何幼稚、不堪入目的作品，只要有畫廊、拍賣行吹捧，有大富豪一擲千金購藏，它們便是天價藝術品；否則，它們只是毫無意義的塗鴉！

 

里希特 《抽象畫（725-1）》成交價200,443,000港元

香港蘇富比

 

 

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