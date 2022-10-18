小拍上的「大清乾隆年製青花雲龍紋天球瓶」：估價1,950歐元，卻以780萬歐元天價成交？

最近拍賣圈的最熱門話題，不是香港蘇富比以177,000,000港元成交的「清乾隆御製洋彩紫紅錦地乾坤交泰轉旋瓶」的拍賣，而是在法國奧斯納拍賣行，一支估價1,950歐元，最終以780萬歐元成交的「大清乾隆年製青花雲龍紋天球瓶」。

2018年12月，一支「清乾隆青花礬紅彩穿花龍紋天球瓶」在奧地利的納高拍賣行拍賣，估價3萬歐元，結果卻以730萬歐元成交。

無獨有偶，兩支天球瓶都是畫龍、都是出現於歐洲的小拍，亦同樣被拍賣行的專家看成新仿。

據悉，上述兩支天球瓶的買家都是大陸人。他們出高價搶購的天球瓶，究竟將來是否有利可圖？

拍賣史上最昂貴的天球瓶，出現於2019年6月5日的北京保利春拍，一支來自美國「十面靈璧山居」舊藏的「清雍正御製青花釉裏紅『雲海騰龍』大天球瓶」，以 1.47億人民幣成交。

大型的天球瓶，無論畫甚麽，都是拍賣會的寵兒，畫龍的標誌皇家用品，更是非同凡響，再加上非常難於成功燒製的釉裏紅，「清雍正御製青花釉裏紅『雲海騰龍』大天球瓶」以 1.47億人民幣成交，雖是天價，也不能說不合理。

眾所周知，一件拍品能拍出天價，除了拍品的珍稀程度、器物本身的工藝，還要看它的收藏和拍賣歷史。「清雍正御製青花釉裏紅『雲海騰龍』大天球瓶」除了曾多次於蘇富拍賣，亦曾是「中國古董教父」Eskenazi、「十面靈璧山居」舊藏，來源方面可說傳承有序。反觀上述兩支出現於歐洲小拍的天球瓶，並没有收藏和拍賣記錄，買家以天價將拍品成功拿下之後，不知有没有後悔！

據悉「大清乾隆年製青花雲龍紋天球瓶」的競拍者有三十之眾，全是強國人。他們本身如何出國，前往法國拍賣現場觀摩；成功拿下拍品之後，資金又如何出國付款提貨，無不令人疑惑。

外國小拍出現天價拍品之後，總會有不少陰謀論。有傳言賣家和買家是同一幫人，整場操作是為了製造話題和替拍品造價，是耶非耶，不得而知。

難得一見的海內外孤品，不到拍賣現場上手觀摩，是難以安心的。當然，如只是打算出價三幾千歐元，買錯了，無傷大雅，可以用來插花；出價數百萬歐元，卻是另一回事。三十之眾的競拍者之間是否早有共識，拍品是大開門，亦是大仙丹（大漏），不得而知。

不過，三十個强國人好像胸有成竹之外，亦人人心口掛個「勇」字，令我不得不感嘆：强國人果然是强國人！

我不得不承認自家心血少，受不住驚嚇。這樣的一件大仙丹/鶴頂紅，除了要上手驗屍般驗，驗明正身之外，還要查遍世界各地公私營收藏，看看有没有同類或類似的私人藏品或館藏品。

對於横空出世的拍品，我一直心存畏懼，不知它究竟是仙女還是假扮仙女的白骨精，因為我從不敢小觑現代造假者的本事。

這一支拍品是不是真品，整場拍賣是否只是一場操作，買家會否提貨，拍品將來何去何從，只要留意它會否在一兩年之內，出現於中國大陸的拍場便一清二楚。