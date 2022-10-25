英式拍賣、荷蘭式拍賣見得多，中式拍賣你又見識過嗎？

拍賣歷史由古代巴比倫拍賣新娘開始，演變至古羅馬時期的拍賣奴隸。十七世紀中葉，現代拍賣開始在英國出現。十八世紀中葉，大量拍賣行湧現，蘇富比（1744年成立）、佳士得（1766年成立）、邦翰斯（1793年成立）是碩果僅存的三大英式拍賣行。

公開拍賣主要有兩種方式：一種是英式拍賣。拍賣官從低價起拍，由價高者得；荷蘭式拍賣卻剛剛相反，由高價向低一直喊價，直至有買家承價為止。

那麽，甚麽是中式拍賣？

拍場的主角是拍賣官。拍賣官是演員，亦是銷售員。大部分拍賣官在拍賣現場手舞足蹈、七情上面，好看過笑片！一流的拍賣官反應敏捷、擅長控制現場氣氛，就算做出「吊燈喊價」Chandelier bid的操作也鮮為人知。三流的拍賣官不是皮笑肉不笑，便是目無表情地照本宣科，令人悶出鳥來！

大部分人去拍場看拍品、看名人、看美女。其實，拍賣官的現場表演才是不能錯過的一道風景！

十多二十年前我跟隨一位老師參觀預展。走到陳逸飛的畫作面前，他突然跟我說陳逸飛繪畫是先將模特兒和背景拍成幻燈片，再將幻燈片投射到畫布上，然後調色一筆一筆地描繪，因此藝術價值不高，叫我無論如何不要買。

陳逸飛過世後，另一位超寫實畫家冷軍，最近十年八年一直冒起。這位被稱為「人肉打印機」的超寫實畫家的畫作的逼真程度，比陳逸飛的「幻燈片畫」的逼真程度，有過之而無不及。他的一幅肖像油畫《蒙娜麗莎——關於微笑的設計》在2021年一場有點搞笑的拍賣中以7,000萬人民幣落槌，令人莞爾！

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中式拍賣的拍賣官操作一場拍賣時，往往急不及待、草草了事，好像怕媳婦罵，要趕回家吃飯。《蒙娜麗莎——關於微笑的設計》以5,800萬人民幣起拍，經過6,000萬，6,200萬，6,500萬，6,800萬人民幣四口叫價，在7,000萬人民幣落槌，全程不用一分鐘！這是一場正式的拍賣嗎！

看完這一場拍賣的短視頻，我懷疑有内定的買家。是否有炒家一直為冷軍的作品造價，還是有不少收藏家特別喜歡他的作品，不惜出高價將他的作品據為己有，還要看他的作品過去的拍賣記錄。

據報，冷軍的肖像畫系列的《肖像之相——小羅》、《肖像之相——小雯》、《肖像之相——小姜》由3,000多萬至7,000多萬人民幣成交，而《肖像之相——小唐》有傳聞馬雲願意出價7,000萬人民幣洽購，反映出超寫實畫作在中國大陸有不少捧場客！雖然，現代寫實肖像畫在國外從來都賣不起錢，只在兩、三萬美金一幅之譜。

《蒙娜麗莎——關於微笑的設計》17年前由畫家本人以700,000人民幣的價格賣了給一位收藏家唐炬，即是說《蒙娜麗莎——關於微笑的設計》17年間升值100倍。

冷軍還繼續創作。他的新作品會不會坐地起價，舊作會不會因為《蒙娜麗莎——關於微笑的設計》以7,000萬人民幣落槌而水漲船高？單憑幾場拍賣是作不得凖的。有意追捧、炒賣冷軍作品的藏友、炒家宜靜觀其變，留意他的另一幅作品在拍場出現時，是否亦是以天價成交。

繪畫是創作，攝影是記錄。一幅超寫實肖像畫無論如何逼真，也不及一張照片。冷軍的超寫實肖像畫，有人愛不釋手，有人嗤之以鼻。你是屬於前者還是後者？