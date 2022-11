不拍假，二、三線拍賣行難以生存？

最近走過上環荷里活道時碰到一位同行,他問我有没有興趣跟他一起去上環永安中心參觀中國近代書畫預展,我回答說没有興趣,正在忙於找舊手錶零件,恕難奉陪。

對於這一間二線拍賣行,我從來都没有好感。任何時候上它的官網瀏覽一下拍品,便可以發現大量假拍品,以下三件只是滄海一粟。

一件一眼假或者是高仿流入拍賣會只有兩個原因:一是拍賣行的所謂專家學藝不精:二是拍賣行不道德,拍賣自己的假貨!

現在的拍賣,大部分是網拍,就算是現場拍賣,二、三線拍賣行舉辦的拍賣會,其拍品不是老普,便是假貨,完全引不起我參觀預展和出席拍賣會的興趣。

出席大拍預展和拍賣會的人,有些是潛在買家,有些是純粹上手拍品學藝,更多的是看看名人、名媛,亮亮相To see and to be seen!一直以來出席這些場合、打扮得特別花枝招展的女人,不少是交際花和小明星,目的不是參觀拍品,而是對衣著光鮮、手戴名錶的男士上下打量,找機會搭訕。另一邊廂,不少腳踏一雙「紐巴倫」New Barlun的大媽大叔大聲喧嘩、目中無人,構成一幅奇異的場景!

二、三線拍賣行舉辦的預展、拍賣會,除了見不到交際花和小明星之外,亦見不到大買家,只見到「心懷不軌」,妄想食仙丹的藏友和拍賣行請回來充撑場面的「戲子」。

一部分二、三線拍賣行慘淡經營,是因為名氣不夠響亮,吸引不到高質素的拍品和資深的買家;另一部分二、三線拍賣行舉辦的拍賣會假貨充斥,當然更吸引不到有意搞收藏的藏友。

當一間拍賣行的拍賣會長年累月充斥假拍品時,聰明的做法是敬鬼神而遠之,不要挑戰自己的眼力,因為那些拍賣會除了陷阱處處之外,亦不會見到值得收藏的古董文物,遑論食到仙丹。

香港的二、三線拍賣行,除了一間半間似模似樣之外,其餘的都是在混水摸魚。我間接認識的一個拍賣行老闆,十多二十年來只靠拍假一招便賺到盤滿缽滿。拍假有兩個目的:一是劏客;二是幫客人洗錢。聽行家朋友講,拍賣行老闆曾豪氣地說除了殺人放火,其餘甚麽生意也敢做!

是的,殺頭的生意都有人做,何况賣賣假古董、幫客人洗洗錢!

既然拍賣生意如此難做,二、三線拍賣行又如何生存?以我所見,大部分拍假,因為拍賣老普,幾乎連皮費也賺不到。

拍假也有兩個層次:一是明目張膽拍賣大假貨;二是拍賣高仿。高仿是相對大假貨而言,在真正的專家和資深收藏家眼中,高仿其實也是低仿。

大價錢的真正高仿,即是像真度超過百份之九十五的高仿,不會出現於小拍,因為估價太低,没有人會相信;估價適中,二、三線拍賣行卻没有這類買家。頂級的高仿,因此只會出現於大拍。道理很簡單,因為大拍賣行資源充足、講故事能力強、錢多人傻的潛在買家特別多之故。

拍假是不是一定賺大錢?那又未必!現在是電子時代,資訊發達,訊息傳播的速度特別快,大假貨容易被踢爆、吐槽,成功拍出的機會再没有以前那麽高了。

最後,我想給有意搞收藏的讀者一點意見:不要高估自己的眼力,真正的高仿,甚至資深收藏家和古董商也很難看得出!