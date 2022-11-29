偽造書札都能以高價成交？是有投資空間，還是有不少錢多人傻的藏友？

最近一個大陸老千發給我一張所謂《資金證明》Proof of fund，要求我幫忙，替他存放在香港上海滙豐銀行一筆333萬億的資金解凍，答應事成之後給我一萬億作為報酬。當我以為天上掉下一個大餡餅給我之際，卻無意中看到滙豐銀行的英文名稱竟然不是The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，而是HUIFENGBANK，令人噴飯！

大陸老千没常識、没文化，文件上的英文名稱、句子，顛三倒四、錯漏百出，我見怪不怪，習以為常。

老千也分高、低級。高級老千捏造的假文件接近天衣無縫，不是行業的專家，根本看不出；低級老千捏造的假文件，稍為有點常識的人也看得出，但還是有不少大陸老千樂此不疲，令人哭笑不得。

最近網上流傳兩間龍頭拍賣行，先後拍賣張愛玲的兩封書札的醜聞。同行斷言一先一後出現於拍場的兩封書札，都是假得離譜的仿品之餘，不忘嘲諷兩間龍頭拍賣行的專家没文化。老千將Postcard寫成Posi card、虚構一個人物Edinand Royhor，不是張愛玲專家也看得出書札是偽造的，但拍賣行的「專家」竟然看不出，而買家又竟然願意花483,000人民幣買下偽造的書札，令人搲頭。

其實不必大驚小怪，兩封偽造的書札就算以高價成交，對拍賣行來說亦只是小菜一碟。成交價上百萬、上千萬的書畫仿品才是主菜。

對拍賣行來說，不論是真品還是仿品，能拍出的就是珍品！兩封偽造的書札流入拍場，我相信一是因為拍賣行的「專家」没文化、不懂英文；二是因為拍品估價太低，拍賣行因此不認真對待、馬虎從事。

偽造的書札、書畫，刻在玉山子、玉如意、墨硯、木雕、竹雕上，或寫在瓷器上的所謂御題詩，大部分是偽託，或根本是後刻、後寫。這類後加工的拍品，多不勝數，幾乎出現於每一場拍賣。究竟是拍賣行的「專家」没文化，還是他們故意拍假？如是前者，他們没資格吃這行飯；如是後者，卻是拍賣行業的常態！

曾被曾國藩譽為「有清二百年以來第一人」的清代書法家何紹基的書法作品《行書詩文軸》，將於東京中央拍賣，估價100,000-200,000日元，約6,000-12,000港元。

何紹基的書法作品，無論是楷書、隸書、行書、成交價普遍在百萬港元以上。《行書詩文軸》估價只是區區的6,000-12,000港元。如是真的，豈非是一粒大仙丹？

2019年9月7日，上海嘉禾拍賣有限公司拍賣一幅何紹基的《行書七言聯對聯》，估價50,000-60,000人民幣，最終以1,265,000人民幣成交。《行書七言聯對聯》鈐兩方印：何紹基印、子貞。

何紹基的書法仿品隨處可見，有些仿得似模似樣，有些仿得不知所謂。《行書詩文軸》亦鈐兩方印：何紹基印、子貞，除了印文光亮如新之外，亦與何紹基常用的兩方印有細微分別，就算不看筆墨，也令人產生懷疑！

拍賣行以低估價吸引潛在買家，令到潛在買家以為拍品是仙丹，是拍賣行業常用的手法。真的拍品一定多買家搶，令到落槌價飙升；假的，如没有多過一個買家，拍賣官喊幾口價就見好便收，令到一心以為食仙丹的買家吃砒霜。不可不知！





