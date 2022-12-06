同樣是國寳級古董，在不同拍賣場上，價格可以相差多遠？

2018年香港蘇富比春拍，一隻「清康熙粉紅地琺瑯彩開光花卉碗」以2.388億港元成交。拍賣完畢之後，不少行家議論紛紛，大部分認為琺瑯彩釉燒得並非熟透，存在極大的缺憾，但仍然以天價成交，貨主真是行運一條龍。

瓷胎畫琺瑯是非常珍稀的官窯，是眾人皆知的事，亦是很多收藏家夢寐以求的珍品，因此一出現於拍場，必然引來哄動！

傳世的瓷胎畫琺瑯器，大部分不是在博物館，便是在私人收藏，全部有跡可尋。橫空出世的瓷胎畫琺瑯器，因此特別引人注目，亦特別令人懷疑。

北京中漢將會拍賣一隻「清康熙御製瓷胎畫琺瑯宮粉地群芳獻瑞圖宮碗」，估價只是9,000,000-15,000,000人民幣，大出所有人意料之外！

一般這類康、雍、乾本朝的琺瑯彩碗，起拍價從來沒有低過10,000,000萬的。如今此碗估價如此之低，是因為存在重大瑕疵？

貴重的御窯器沒有來源，是入不到大拍的。這一隻碗是否正因爲沒有來源，所以才在二線拍賣會屈就？

很明顯，這一隻碗沒有收藏記録或拍賣記録。那麼，它來自何處？中漢為何對它充滿信心？

它的前世今生真是耐人尋味！

我認為最大的破綻在於琺瑯彩釉太實、不通透，質感似粉彩多過琺瑯彩。樹葉的尾尖沒有多拉一小筆、圈足上的釉有厚有薄，或許可以反映出拍品並非來自康熙本朝。

這些清早期琺瑯彩碗民初時代甚少仿造，因為成本太貴之外，亦不容易出手，最多仿造的朝代是同治、光緒年間，仿品以乾隆時代琺瑯彩器為主。

現代琺瑯彩器仿品二十多年前已出現，碗是最大宗，其次是尊、瓶之類。說是琺瑯彩，其實是粉彩。當年叫價不高，一隻仿得不錯的碗亦只是叫價數千港元，不少人買來行騙或自娛！

中漢的拍品，我不相信是康熙本朝的東西。為甚麼拍賣行不將拍品斷代19世紀，而稱其為康熙本朝的東西，原因很複雜。一是中漢真心相信拍品是康熙本朝的東西；二是明知不是，但為了賺多兩個錢，故意斷代康熙！

中漢又是如何作出期望管理、買家又是如何看待這件拍品？對於這件拍品，只有兩類買家：一類是認可它是康熙琺瑯彩器；另一類認為它只是晚清仿康熙的仿品。至於那一類買家佔大多數，只看成交價格便一清二楚！

中國大陸二缐拍賣圈子已形成一股勢力，好像與龍頭大行分庭抗禮，其實膽識、實力遠遠未及。就拿這件拍品來説，龍頭大行大概會打正旗號稱其為康熙御製琺瑯彩，估價亦會隨之上億，不會作出一個不上不下的估價，啟人疑竇。

這一隻估價與斷代兩相不符的拍品，最終能否拍出、以甚麼價格拍出，令人十分期待！