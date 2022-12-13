深受日本人青睞的宋代青瓷！帶有鐵鏽斑的龍泉清瓷「飛青磁」更見珍貴！在拍賣場上會以怎樣的價格成交？

日本人特别喜愛宋代青瓷，因此差不多一千年以來大量青瓷東渡日本，除了大部分成為日本民間的收藏之外，小部分更成為日本國寶。

宋代浙江龍泉窯瓷器以簡約的器型、如翡翠般的釉光、釉色見稱，一千年以來一直是普羅大眾、皇室巨賈的至愛。比較特別的更成為世界各地博物館的館藏品，甚至被譽為國寶。

宋代青瓷之中，汝窯和官窯傳世品極少，因此價格高昂，非一般博物館和收藏家所能負擔。龍泉青瓷卻在兩宋、元明時代大量燒造，因此傳世品極多，再加上價格相對便宜，對新進宋代青瓷收藏家來說，是不二之選。

南宋龍泉窯創燒了粉青、梅子青釉色，將宋代青瓷带上一個高峰。蒙古人統治中原大地差不多一百年期間，南宋龍泉窯以簡約的器型、如翡翠般的釉光、釉色的風格漸漸式微，代之而起的是碩大的造型，和創新的褐斑裝飾風格。

褐斑就是點在青釉上的鐵鏽斑。這種裝飾風格充滿濃濃的時代氣息，日本人更將這類帶有鐵鏽斑的龍泉青瓷冠以一個非常動聽的名字：飛青磁。

台北宇珍國際藝術12月18日的秋季拍賣會，將會拍賣一支「飛青磁」——「元龍泉窯青釉褐斑玉壺春瓶」，估價900,000-1,200,000新台幣，約225,000-300,000港元。

這一支玉壺春瓶來源方面是没有問題的，它先由大阪西原家族收藏，再輾轉傳到日本永藏商事株式會社，最後由久手堅憲二家族收藏至今。

久手堅憲二收藏的中國藝術精品甚多，但他為人低調，收藏品難得一見。他於1987年走完傳奇的一生，他的家族於35年後的今天才將他的收藏品釋出，可說是機會難逢。

稱拍品「元龍泉窯青釉褐斑玉壺春瓶」為國寶級文物並不為過，因為日本國寶之中便有一支非常相似的玉壺春瓶。

不是所有「飛青磁」都可以賣大價錢的。我經手買賣的「飛青磁」不會少於十件，但大部分都是小件，包括小瓶、小杯、小碗。如拍品般的大支立件，我没有上過手，遑論做過買賣！

如要搞好一個龍泉窯收藏，一支「元龍泉窯青釉褐斑玉壺春瓶」不可或缺。我相信有此同感的藏友並不少，拍品的成交價因此一定被推高。3,000,000-5,000,000港元的成交價將會是非常合理。

2020年10月，北京保利舉辦15週年慶典拍賣會，其中一對「元龍泉窯青釉褐斑蒜頭瓶」估價12,000,000-20,000,000人民幣，最終以18,975.000人民幣成交。保利拍品的成交價，從來都有很多水份，我是不相信的。由於釉色只是一般，我因此維持對台北宇珍國際藝術的拍品「元龍泉窯青釉褐斑玉壺春瓶」的成交價的預測！