哥窯窯址現在也沒下落，令人撲朔迷離的哥窯器究竟如何斷代，又如何搞收藏？

在拍賣行業「翻手為雲，覆手為雨」的北京保利，將會舉辦「侫宋·諸名藏古陶瓷清翫」拍賣專場，其中一件拍品「哥窯四方倭角小洗」估價3,000,000-5,000,000人民幣，來自日本收藏及香港蘇富比2019年4月1日的拍賣會，當年估價4,000,000-6,000,000港元。

香港蘇富比當年以大量篇幅旁徵博引推介拍品，但最終也是以流拍收場。香港蘇富比指拍品「傳」日本收藏；北京保利指拍品來自「日本私人收藏，1950年代於小山富士夫推薦下購得」，不知有何根據？難道小山富士夫推薦下購得的藏品便因此身價大漲？不解！

輾轉差不多四年之後，貨主不信邪，再將藏品送去一處風水寶地——北京，再戰沙場，希望自己如關善明一樣幸運，以一隻小小的「哥窯四方倭角小洗」賺得二千多萬港元！

古人考科舉講一命二運三風水。將藏品送拍，同樣講一命二運三風水之外，亦要有「貴人」扶持。「貴人」願意出大力，呼風喚雨之餘，召喚蝦兵蟹將助陣，贗品都變真品。普品亦變國寶，最終以天價成交，亦平常不過！

哥窯的窯址到現在也找不到，因此傳世品究竟出自哪一個朝代，一直以來都是眾說紛紜，莫衷一是，再加上「官哥不分」一說，更加令到哥窯的身世撲朔迷離！拍賣行為了提高哥窯器拍品的身價，將傳世、近年來出土的哥窯器一律斷代為宋，是沒有事實根據的。

香港蘇富比在2019年4月1日的拍賣會，將拍品「哥窰四方倭角小洗」斷代南宋，但於《拍品資料及來源》一文卻如此說「哥窰，中國瓷器史上最神秘瓷窰之一，起源至今仍舊成謎，與汝、定、鈞、官合稱宋代五大名窰。哥窰原址，至今仍然未有定論，現存宋史記載亦無關於哥窰之紀錄。」雖然斷代與解說自相矛盾，但不失為一種比較負責任的做法。

反觀北京保利，對傳世哥窯器和拍品的斷代、各方的說法隻字不提，只說「哥窯真品數百年來深得世人珍視，當中能得以目睹真容、撫鑑親賞者寥寥無幾，故明中後期摹古成風，精仿者頗具宋哥遺韻。」有意無意間將拍品斷代為宋，但没有提出一種令人信服的說法！

究竟哥窯器出自南宋、元或明代，我認為在窯址還未被發現之前，不宜妄下結論。拍賣行業為了自身利益，將大部分灰青釉、呈現金絲鐵線特徵的哥窯器，一律斷代為宋，做法有點草率之外，亦是置買家的利益於不顧！

愚見認為花大價錢在拍場購藏一些所謂南宋哥窯器，極為不智，因其妾身未明。把一切在私人市場出現的哥窯器視作元、明時代燒造，以低價購入，再送拍賣行以南宋的出土文物拍賣，是不少資深炒家的生財之道。作為聰明的藏友，不可不防！

最後，不能不說的是高仿哥窯器已出現了很多年，其高仿度可以騙過很多拍賣行的專家，遑論一般的藏友！

同樣是宋代青瓷，汝窯器可望而不可即。既然願意花大錢購藏妾身未明的哥窯器，何不稳中求勝，購藏宋官窯器？當然，對哥窯器有偏好則另作別論！