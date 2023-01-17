在藝術品收藏圈，究竟收藏的是藝術，還是名氣？名人效應是否真的很值錢？

何鴻卿爵士生前的藏品最近陸續釋出，其中一張「明末黃花梨圓後背交椅」以8,000,000港元起拍，經過約65口叫價之後，最終以1.06億港元落槌，連佣以1.24億港元成交，令到現場的吃瓜群眾瘋狂鼓掌、木器行家和收藏家咋舌！







2021年5月，香港佳士得拍賣一張傳承有序的「明末清初黃花梨麒麟紋圈背交椅」，最終以65,975,000港元成交，打破了當時黃花梨交椅的拍賣記錄。今次的拍品同樣是系出名門，自上世紀七十年代起由不少知名收藏家珍藏，直至2001年由何鴻卿爵士收入囊中。





拍品以1.24億港元成交，即是市價的大約兩倍，其中的溢價超過5,000萬港元！雖說藝術無價，但藝術品的拍賣成交價還是有迹可尋，亦可作出比較。以超高的溢價購藏一件藝術品，買的是藝術，還是名氣，窮人和有錢人的看法肯定是南轅北轍！



拍品的來源和名氣既然如此重要，拍賣行捏造來源，為拍品製造名氣的下作因此屢見不鮮。作為聰明的藏友不能不知道。



拍賣市場和私人市場是兩個截然不同的世界。拍賣行强調拍品的來源，有的固然大書特書，没有的便捏造，為的當然是希望提升拍品的名氣，從而拍出好價錢。在私人市場，沒有古董商把貨品的來源和名氣當作一回事，當然更不會為此付出溢價！



收藏家有兩種：一種買名氣；另一種買藝術！聰明的收藏家在私人市場購藏沒有來源和名氣的藝術品，之後便為它們搞展覽、出展覽目錄，為自己的藏品製造來源和名氣，若干年後才送拍，往往賺到盆滿缽滿！



要做到以上這一點，要先满足兩個先決條件：一是眼力要高；二是有充足的銀両！眼力高但没有銀両不可能成事；銀両多但沒有眼力，容易成為錢多人傻的買家，如此而已！



以天價購買拍品的買家可能心中都有一個假設，就是將來一定有另一個人出更高的價格購買他的藏品，猶如虚擬貨幣的持有人假設將來一定有另一個人出更高的價格接貨一樣，是沒有事實根據的，只是一廂情願！



虚擬貨幣除了本身沒有任何價值，亦是不事生產Non-productive；藝術品雖然同樣不事生產，但本身含有藝術價值、歷史價值。兩者雖同樣是資産Asset，不能混為一談的原因是虚擬貨幣的價值可以跌到零，這種事卻永遠不會發生在藝術品身上。



有錢但沒有眼力的人還是可以在藝術品市場投資的，其中一個方法是付出高昂的溢價，購藏傳承有序的拍品；另一個方法的購買藝術EFT；再有一個方法是假手於人，在藝術投資平台如Masterworks、MADDOX購買股份。當然，在後兩者投資便享受不到收藏之樂！