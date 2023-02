限量版「公仔」到底是藝術還是噱頭？只要具備這3點，任何類型的卡通人物雕塑也可以賣錢？

去年初,日本裝置藝術家花井祐介夥拍ARR推出兩款11吋聚氨酯公仔,第一款名曰《DOWN BUT NOT OUT》(瞓低但未輸),售價6,280港元;第二款名曰《WE WILL FLY AGAIN》(我們會再次起飛),售價7,065港元,分別限量250及150件。最終銷情如何,我沒有留意,亦不關心,畢竟這些雕塑只是小孩子和心智未成熟的大人們的玩意。

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問。