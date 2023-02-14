藝術媒體口中的「撿漏聖地」底蘊是怎樣？拍品孰真孰假？是仙丹還是砒霜？

中國大陸一間藝術媒體隔三差五便會推介位於日本的拍賣行舉辦的拍賣會，告訴你這些拍賣會充滿大大小小的仙丹，不妨買買買，指不少買家在這些拍賣會買到貨之後，送到中國大陸的拍賣會拍賣，往住賺到盆滿缽滿。

藏友首先要知道的是藝術媒體寫的推介文章（鱔稿）不是無料奉送的，對讀者亦從來不負責任，只對金主（拍賣行）負責，原因是藝術媒體的寫手根本不懂行，亦即是沒有眼力分辨拍品是真是假，一味吹捧拍品只因收了稿費，不唱好不行！

日本人給人的印象是謹慎、誠實，因此不少中國人東渡日本搞拍賣行，有意無意之間讓人誤會拍賣行是日本人開的，令買家放下戒心。最佳例子是某上市拍賣行的老闆原本是中國人，後來改名換姓，還入了日本籍。

藏友第三樣要知道的是日本拍賣行的拍品，藝術媒體强調均來自日本舊藏，但其實不然，據我所知拍品大部分來自中國大陸，包括包裝用的織錦、日本式的木箱等等。在中國大陸，不少人提供一條龍服務，替客人將古董文物包裝成日本貨色，再送到日本拍賣。至於拍品是真是假，提供一條龍服務的中介公司、位於日本的中資拍賣行均不理會，買家因此只能自求多福！

藝術媒體不停叫讀者買買買，指日本的舊藏大部分是從未曝光的生貨，不少炒家在日本的拍賣行買貨之後，再送到中國大陸的拍賣行拍賣，往往賺一、兩倍，甚至幾倍！只要眼光好，在一間拍賣行買貨之後，再送到另一間拍賣行拍賣賺錢，並非是一件不可能完成的任務Mission impossible，不少炒家日復一日，做的就是這件事。在日本的拍賣行買貨之後，再送到另一間拍賣行拍賣，賺錢只是偶然出現。其實，不少從日本回歸中國大陸的所謂日本舊藏之所以拍出好價，只不過是賣家與拍賣行在背後操作，為的是為拍品造價！

成立三年的東京麒麟拍賣公司將於2023年2月18-20日舉槌，藝術媒體指「本場的古董部分選件頗有特色，也一如既往的延續了日本拍賣會估價極低的傳統，可以盡享撿漏的樂趣。本場春拍的漆器、掐絲琺瑯等門類，都是古代宮廷藝術華麗的代表，也是本場的特色所在。」

除此之外，藝術媒體對幾件漆器拍品讚譽有加「清宮養心殿造辦處承製了大量雕漆名品，無論是整體技術水準，還是藝術風格都趨向頂峰，具有氣勢磅礴、優雅高貴、擇料精良、造型成熟、工藝精湛、紋樣華美之大家氣魄。葫蘆器型是清代宮廷的經典，葫蘆諧音『福祿』，又因其藤蔓延綿，果實繁盛，而被視為子孫萬代，多子多孫的吉祥之物。通體上下開光內側分別表現出中國民間傳說中的八仙形象，雕紋精細，運刀犀利如落筆成畫，構圖層次分明，立意吉祥萬分，盡顯匠人非凡的藝術品味和製作功力。」「這件香几內為木胎，外部由朱漆反覆迭髹形成厚層，從而經雕琢打磨而成。香几的面板呈菱花形，中間開窗雕刻桃花樹下鴛鴦戲水的圖案，技藝精湛，靈動如生。本器應為茶室香道所用，形態秀美，工藝精湛。」

兩件如此珍貴的皇家器物竟然沒有來源，估價竟然又如此之低（300,000日圓），究竟它們是藝術媒體口中的仙丹，還是現實中的砒霜？

話不用多說，類似的剔紅器我在上環嚤囉街見過不少，叫價與拍品的估價相仿。兩件剔紅器拍品估價如此之低，不是拍賣行「也一如既往的延續了日本拍賣會估價極低的傳統」，而是成本極低之原故。

日本的頂級藏品，如坂本五郎的舊藏卻送去國際龍頭拍賣行拍賣。其餘的宋代重器、清代官窯卻送去香港或北京拍賣，唯獨是不少所謂深藏撿漏聖地日本的古董文物卻選擇在本土拍賣。這些日本收藏家都是吃素的？