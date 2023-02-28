唐三彩已無市場？如何衡量一件唐三彩的價值？

最近走去上環荷里活道探訪幾位行家朋友，其中一位問我對保利香港專場：「花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩」的成交價有甚麼看法。

唐三彩市場最近幾年市况低迷，其中一個原因是中國大陸政府大力打擊出土文物的走私活動，令到貨源枯竭；另一個原因是沒有來源的唐三彩被拍賣行視為新出土文物，不接受委托拍賣，令到文物炒家不敢入貨；最後一個原因是唐三彩已經大量出土近四十年，拍賣行業、收藏圈子對普通的唐三彩已經不感冒，因此除非是非常特別的唐三彩，否則很難引起收藏家、炒家的購買意欲。

唐三彩中的藍釉器、藍釉陶俑是天之驕子，亦是不少唐三彩收藏家夢寐以求的藏品。幾年前一支全美全藍釉坐鼓宮女俑在上環荷里活道出現，隨即引來議論紛紛。貨主開價超過1,000萬港元，不少行家大呼不值，但最終還是由一位法國行家買走。據聞後來叫價約4,000萬港元。

海内外唐三彩孤品沒有所謂市場價可言，只看貨主膽子有多大，未來買家願意付出多少銀両將它據為己有而已。

比較普通的唐三彩雖然每一件都不同，但經過差不多三十多年的拍賣，參考價比比皆是，成交價很難出現任何驚喜。但凡事總有例外！

2022年7月和10月，保利香港舉辦十周年拍賣會，其中兩場「花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩」專場拍賣63和70件唐三彩，均是十面靈璧山居主人購自不同的外國著名古董商的藏品。

出自外國著名古董商的唐三彩當然不會假，但亦不一定是頂級唐三彩。我上網瀏覽過拍賣目錄後，只能用「平平無奇」四字成語形容它們的質素，但它們的成交價卻是石破天驚！

以拍品唐三彩罐為例，估價只是300,000港元，落槌價卻是6,000.000港元，比市價貴了差不多十倍，令到我這個吃瓜群眾摸不着頭腦！

衡量一件唐三彩的價值，主要看器型、體積、釉光、釉色、分色、完美程度及是否罕見。罐是很普通的器型，但身高52.5公分的大型罐卻不常見。罐身滿釉，但分色不美，因此對資深收藏家、炒家的出價意欲構成嚴重影響。

另一對唐三彩武官俑面相不美、分色不美、造型普通，從任何方面看也只是普通貨色，市價不會超過800,000港元一對，但保利香港給出的估價卻是1,800,000-2,800,000港元，最終竟然以4,500,000港元落槌、5,400,000港元成交！

兩場「花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩」專場的估價完全是亂來一通，與市場價嚴重脱節。一場拍賣之中有一兩件拍品以天價成交不足為奇，但每一件拍品都以超過市價幾倍，甚至十倍的價格成交，令人不禁懷疑其真實性、其中是否隱藏很多不為人知的内幕！

唐三彩在上世紀初已經在中國大陸出現。收藏家、古董商見過的唐三彩多不勝數，對價格當然十分了解，當然不會一擲千金競拍一些普通貨色！

那麽，兩場拍賣會以天價成交的唐三彩的買家究竟是誰，錢多人傻的新進收藏家？

内行看門道，外行看熱鬧！兩場唐三彩專場可看的門道甚多。你又看懂了多少？