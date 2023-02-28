Art & Living
古董投資秘笈
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

28/02/2023

唐三彩已無市場？如何衡量一件唐三彩的價值？

#古董 #拍賣 #唐三彩 #瓷器 #文物 #保利 #唐
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問。

    古董投資秘笈

    逢周二更新

　　最近走去上環荷里活道探訪幾位行家朋友，其中一位問我對保利香港專場：「花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩」的成交價有甚麼看法。

 

　　唐三彩市場最近幾年市况低迷，其中一個原因是中國大陸政府大力打擊出土文物的走私活動，令到貨源枯竭；另一個原因是沒有來源的唐三彩被拍賣行視為新出土文物，不接受委托拍賣，令到文物炒家不敢入貨；最後一個原因是唐三彩已經大量出土近四十年，拍賣行業、收藏圈子對普通的唐三彩已經不感冒，因此除非是非常特別的唐三彩，否則很難引起收藏家、炒家的購買意欲。

 

　　唐三彩中的藍釉器、藍釉陶俑是天之驕子，亦是不少唐三彩收藏家夢寐以求的藏品。幾年前一支全美全藍釉坐鼓宮女俑在上環荷里活道出現，隨即引來議論紛紛。貨主開價超過1,000萬港元，不少行家大呼不值，但最終還是由一位法國行家買走。據聞後來叫價約4,000萬港元。

 

　　海内外唐三彩孤品沒有所謂市場價可言，只看貨主膽子有多大，未來買家願意付出多少銀両將它據為己有而已。

 

　　比較普通的唐三彩雖然每一件都不同，但經過差不多三十多年的拍賣，參考價比比皆是，成交價很難出現任何驚喜。但凡事總有例外！

 

　　2022年7月和10月，保利香港舉辦十周年拍賣會，其中兩場「花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩」專場拍賣63和70件唐三彩，均是十面靈璧山居主人購自不同的外國著名古董商的藏品。

 

　　出自外國著名古董商的唐三彩當然不會假，但亦不一定是頂級唐三彩。我上網瀏覽過拍賣目錄後，只能用「平平無奇」四字成語形容它們的質素，但它們的成交價卻是石破天驚！

 

　　以拍品唐三彩罐為例，估價只是300,000港元，落槌價卻是6,000.000港元，比市價貴了差不多十倍，令到我這個吃瓜群眾摸不着頭腦！

 

 

　　衡量一件唐三彩的價值，主要看器型、體積、釉光、釉色、分色、完美程度及是否罕見。罐是很普通的器型，但身高52.5公分的大型罐卻不常見。罐身滿釉，但分色不美，因此對資深收藏家、炒家的出價意欲構成嚴重影響。

 

 

　　另一對唐三彩武官俑面相不美、分色不美、造型普通，從任何方面看也只是普通貨色，市價不會超過800,000港元一對，但保利香港給出的估價卻是1,800,000-2,800,000港元，最終竟然以4,500,000港元落槌、5,400,000港元成交！

 

　　兩場「花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩」專場的估價完全是亂來一通，與市場價嚴重脱節。一場拍賣之中有一兩件拍品以天價成交不足為奇，但每一件拍品都以超過市價幾倍，甚至十倍的價格成交，令人不禁懷疑其真實性、其中是否隱藏很多不為人知的内幕！

 

　　唐三彩在上世紀初已經在中國大陸出現。收藏家、古董商見過的唐三彩多不勝數，對價格當然十分了解，當然不會一擲千金競拍一些普通貨色！

 

　　那麽，兩場拍賣會以天價成交的唐三彩的買家究竟是誰，錢多人傻的新進收藏家？

 

　　内行看門道，外行看熱鬧！兩場唐三彩專場可看的門道甚多。你又看懂了多少？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應
更多古董投資秘笈文章

You May Also Like

#古董 #拍賣 #唐三彩 #瓷器 #文物 #保利 #唐
More on Art & Living

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk