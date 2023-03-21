將雍正青花吉字瓶變雍正黄地青花吉字瓶，身價即時增值數倍？

中國大陸一間藝術媒體的寫手這樣形容香港一位香港古董商：「XX館主人是大象個人十分敬佩的行業資深前輩大咖，鑑賞眼光極佳。」

上世紀九十年代中的某一天下午，我和幾個行家在上環華樂冰室飲茶吹水。一位行家語出驚人，說出以下的古董圈醜聞：

「XX館主在紐約蘇記的拍賣會以數十萬港元買了一件雍正青花吉字瓶後，送到景德鎮一位老師傅手上，叫他在瓶身空白的地方填上黄釉，入窯以低温翻燒，將一支雍正青花吉字瓶變成雍正黄地青花吉字瓶，身價即時增值數倍！

其後，雍正黄地青花吉字瓶出現於中國大陸一間二線拍賣行的拍賣會，估值二百萬人民幣。XX館主舌粲蓮花，說服地產界大亨「水哥」出高價競投，最終以五百萬人民幣成功競拍。

拍賣完畢之後，古董商界一片譁然。有行家向「水哥」告密，將紐約蘇記的拍賣圖錄郵寄給「水哥」，指雍正黄地青花吉字瓶原是雍正青花吉字瓶，黄地卻是後燒。「水哥」知悉後悖然大怒，拒絕付款提貨之餘，還將行業資深前輩大咖大罵一頓，繼而與他斷絕來往。

二線拍賣行的老總知道紙包不著火後，厚著面皮去到香港，叫「水哥」無論如何履行承諾付款提貨。經過一輪磋商之後，「水哥」最終同意以二百萬人民幣提貨。」

據行家所講，行業資深前輩大咖對古董瓷器動手腳早有前科，令到蘇記和佳記頭疼非常，為他送拍而拍出的拍品賠了不少錢，遂對他頒下「封殺令」，禁止他出席所有拍賣預展和拍賣會。

我與「水哥」認識，但没有向他求證。這件醜聞發生之後，行業資深前輩大咖確是銷聲匿迹了一段不短的時間，再次現身的時候已身在中國大陸，繼續以香港資深古董商的身份行走江湖，最近更成為中國大陸一間藝術媒體寫手口中的行業資深前輩大咖。

中貿聖佳四季·迎春（一）拍賣會將會拍賣一支出自XX館的「清雍正青花事事如意紋雙耳抱月瓶」，估價400,000人民幣。抱月瓶没有來源，亦没有出版或拍賣記錄。它是否真、是否雍正本朝的東西，或者不可因人廢言，須上手仔細看清楚。

2019年11月，倫敦蘇富比拍賣一支出自船王趙從衍（1912-1999年）收藏、曾於上世紀八十年代拍賣及後於日本展覽的「清雍正青花事事如意紋雙耳抱月瓶」，估價120,000-160,000英鎊，最終以495,000英鎊成交。

中貿聖佳的「清雍正青花事事如意紋雙耳抱月瓶」以少於市價十份之一的400,000人民幣上拍。估價為什麽這麽低？畫公仔是不用畫出腸的！

没文化的騙子不可怕；善於講故事、舌粲蓮花的騙子不可怕；最可怕的是眼力高但心術不正、城府極深的行家！開眼的騙盲眼的是易如反掌的事！

搞收藏真不容易！用耳朵搞收藏固然不可取。没有知人之明而搞收藏，只會被推進火坑。這些說話我已講過數十遍，但不少藏友還是心存僥倖，不讀書，不研究，到頭來收到一屋大假貨是必然的！