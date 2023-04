從達文西的《救世主》談到埃及法魯克國王的百達翡麗Ref. 1518，拍賣市場的水有多深？

據Artprice與雅昌藝術市場監察中心共同發佈的《2020年度全球藝術市場報告》,全球疫情最嚴重的2020年,藝術市場的衰退幅度,遠低於2009年金融海嘯時期。到了2021年,高奢侈品市場更是火熱非常。據統計,該年度全球拍賣市場共出現95件超過一億港元的拍品。無論拍品數量或成交額均超過疫情前的水平!

拍賣市場是一個抗跌抗通脹的市場之外,亦是一個最不透明,近乎「無王管」的市場,其中充斥激情、炫富、炒作、計算等元素。幕後究竟有多少秘辛,市場的水有多深,可從兩件拍品了解一二。

「收藏之心,人皆有之」。市井小民皆有點小愛好,買個名牌包包、高檔腕表等奢侈品,作為對自身努力的肯定。而財力驚人的高淨值族群更是熱衷此道。當收藏的愛好上升到某一個程度,高淨值族群便開始發現,他們追逐的東西已非一般店鋪所能提供,遂從精品店轉到拍賣市場。

高淨值族群和普羅大眾對藝術品市場同樣有一個錯誤的理解,以為投資藝術品是稳賺不賠的生意。正是這個念想,令到不少拍場初哥損手爛腳。事實上,拍賣市場是隱藏最多人性黑暗面的領域。人為財死,鳥為食亡。拍賣行業為了業績、佣金,將人性貪婪的一面發揮得淋漓盡致,只有你們想像不到,没有他們做不出的卑劣操作!

2017年11月,達文西的《救世主》Salvator Mundi在紐約佳士得上拍,拍賣前已獲大量國際媒體報導,風頭一時無兩之餘,亦引發不少質疑聲音。不少專家認為《救世主》最大的破綻在於畫中的水晶球清澈見底,卻不是看到物體的倒影,與達文西信奉科學的精神不符,亦與他熟知的光學原理相違背,因此懷疑《救世主》是達文西畫室門徒的作品!

一番悉心操作之下,嚴重破損及大幅修復的《救世主》最終以4.5億美元成交,成為史上最昂貴的藝術品!據聞買家是沙特王儲穆罕默德Mohammed Bin Salman,估計是送給阿聯酋的禮物,使其成為阿布扎比羅浮宮鎮館之寶。令人驚訝的是,原本預告在2018年9月於阿布扎比羅浮宮展出的《救世主》,卻一直杳無音訊。館方是害怕《救世主》展出後貽笑國際,還是因為其他原因,無從得知!

藝術品拍品是真是假,很多時充滿爭議,但不少拍品偽託皇室Royal family、名人Celebrity、歷史名人Historical figure所藏,被捉個正著Caught red-handed並不少!

根據外國網站Perezcope揭露,一隻據說是埃及法魯克國王King Farouk (1920-1965)曾經擁有的黄金百達翡麗Ref. 1518,第一次出現於拍場是在2000年11月,由拍賣行Antiquorum於日内瓦舉槌,最終以251,000瑞士法朗成交。7個月之後,同一隻Ref. 1518第二度出現於Antiquorum香港拍場,成交價922,000港元,約210,000瑞士法朗。換言之,法魯克國王King Farouk Ref. 1518的價格在短短7個月下跌了20%。這是否因為買家認為拍品偽託埃及法魯克國王所藏,所以不付款提貨?還是拍賣行Antiquorum搞假拍,為拍品貼上法魯克國王King Farouk的標籤,方便日後以高價出貨?Perezcope的專家認為是後者!

法魯克國王King Farouk百達翡麗Ref. 1518消聲匿跡十多年之後,於2014年再度出現於佳士得日内瓦拍場,最終以425,000瑞士法朗成交,十多年間升值一倍!

這一隻問題多多、非常普通的Ref. 1518,例如表盤數目字下的小洞和表耳的深度打磨,貼上法魯克國王King Farouk的標籤之後,卻以市價的一倍成交!

佳士得指拍品Ref. 1518「本表更為特別之處在於它曾屬於出生在埃及亞歷山大港的埃及國王法魯克 (1920-1965)。」” The present watch is made even more special as it belonged to King Farouk of Egypt, (1920-1965), who was born in Alexandria, Egypt.”

2018年,佳士得再為Ref. 1518於杜拜舉槌,除了複製和粘貼copy & paste上述一段推銷話語之外,還聲稱拍品Ref. 1518是「埃及法魯克國王(1920-1965)於1945年委託百達翡麗製造的首批恆動計時表之其中一枚,表身採用18K黃金組裝而成,…」”One of the first Patek Philippe perpetual chronograph watches ever made, commissioned in 1945 by King Farouk of Egypt (1920-1965) and assembled in 18-carat gold,…”

佳士得的陳述有沒有事實證明?没有!

拍品Ref. 1518最終以912,000美元成交。買家成為名副其實的冤大頭!

騙子在表背刻上偽造的埃及皇冠,十多年來没有一間拍賣行察覺?不可能的!我大膽假設拍賣行隻眼開隻眼閉,明知來源Provenance有問題也順水推舟,奉行能賣錢便是真品的一貫作風!

更加令人震驚的是,法魯克國王King Farouk的百達翡麗Ref. 1518早於1995年10月便出現於Antiquorum的拍場。Antiquorum的在線檔案Online archives並没有提到埃及法魯克國王King Farouk曾擁有百德菲麗Ref. 1518及表背的埃及皇冠。Perezcope提出質疑之後,Antiquorum的專家隨後極力否認,指1995年的拍賣目錄已指出拍品百達翡麗Ref. 1518原屬埃及皇室及表背刻上埃及皇冠。但沒有提供證據!

滿清遜帝溥儀的百達翡麗Ref. 96將會於5月23號在香港舉槌,估價逾25,000,000港元。這是否又是一個皇帝收藏品的傳奇故事?