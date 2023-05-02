一支乾隆款青花抱月瓶：美國小拍又出現大仙丹，後續將會有怎樣的操作？

據報導，一支带乾隆款青花抱月瓶最近出現於美國一間蚊型拍賣行的網拍，由O元起拍。這類網拍，通常引不起資深收藏家和炒家的注意，因為鮮見真古董，大部分拍品不是殘舊的工藝品，便是家居用品。

這一起網拍卻非常特别，竟然出現一支青花抱月瓶！我在想，一支乾隆款青花抱月瓶真品出現於一家蚊型拍賣行的網拍的或然率有多高？

一支乾隆款青花抱月瓶從一百幾十年前流落美國之後，一直以來竟然没有人看得出它是國寶級古董的機率是非常之低的。當然，凡事總有例外！

拍品由O元起拍，拍賣首日只得一口1美元的叫價，第四日只是去到10美元，第八天也只是去到1,000美元的水平。去到最後一天，我猜測貨主按捺不住，開始瘋狂出價，將價格從1,200美元推高至3,515,000美元，連18%佣金，最終以約4,150,000美元成交！這是我猜測的場景Scenario之一！

另一個場景是去到拍賣的最後一天，竟然有超過一個人發現美國一間蚊型拍賣行的網拍，竟然出現一粒超級大仙丹，於是瘋狂出價，希望據為己有，你爭我奪之下，最終價高者得！

2017年，香港蘇富比拍賣一支「清乾隆青花纏枝番蓮紋抱月瓶」，成交價只是24,100,000港元。上述抱月瓶的美元成交價折合港元約32,400,000，比大拍的同類拍品貴得多。小拍的乾隆青花抱月瓶有何特別之處？

青花抱月瓶，無論是明或清的，畫的大部分是纏枝花卉，中間的主體紋飾卻不盡相同。香港蘇富比的青花抱月瓶畫的全是纏枝番蓮，連主體紋飾也是纏枝番蓮；小拍也是畫纏枝花卉，而且是多種多樣，主體紋飾卻不易看得懂是甚麽花卉，可能是臆造的，亦可能是我孤陋寡聞！

再看青花發色、畫工、白釉、釉光、款識、整體的裝飾風格，拍品以O美元起拍是正常不過的。強國買家在没有上手實物之情况下，出價3,515,000美元，不是眼力比我的高出很多，便是膽量比我的大！

後續將會如何發展？一是買家不付款提貨：二是買家與拍賣行講數，要求一個非常低的成交價格：三是買家如數付款提貨！

買家提貨之後，是否將它變成自己的永久收藏？不會的，否則前功盡廢！這一支青花抱月瓶，將來最大可能出現的地方是中國大陸的二線拍賣會！到時估價多少、以甚麽作為賣點，又是另一番操作！

將新仿送外國小拍拍賣、自己舉牌造價，再將拍品送回中國大陸的二線拍賣行拍賣這種操作，已不能掩人耳目。強國人樂此不疲，可能靠一個信念支撑：世上錢多人傻的人實在太多！

傅世的乾隆青花抱月瓶，不多也不少，我相信一百幾十支總是有的。2021年春北京嘉德拍賣一支「清乾隆青花蒼龍教子圖抱月瓶」，以32,200,000人民幣易手。畫龍與畫纏枝花卉的抱月瓶，在市場價格上不可同日而語。美國小拍的抱月瓶就算是真的，32,400,000港元的成交價，送回中國大陸和繳交入口税之後，利潤空間進一步收窄，如何有利可圖？

不過，強國人總有辦法。下次青花抱月瓶再在中國大陸出現時，會不會再次以天價成交？真是有趣得很！