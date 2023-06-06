清代單色釉瓷器存世品極多，價格已見頂？反觀宋代出品仍有晉升空間？

娛樂圈有所謂四大天王、地表最强、宇宙最强；中國油畫界有所謂元祖F4、新F4；古董行業亦有所謂古董教父、古董大咖、傳奇古董商、黄花梨女王等等人物！最新冒起的是一位中國大陸女收藏家，被藝術媒體冠以「岭南黄釉女神」的名號！

以上這些人物是否實至名歸並不重要，重要的是他們開心、抬舉他們的人有真金白銀落袋、普羅大眾茶餘飯後多一點談資！

「岭南黄釉女神」的收藏品將會在中國嘉德的「大道至簡 - 自得堂藏康雍乾單色釉瓷器」專場登場。因全部是單色釉瓷器，我因此認為「岭南黄釉女神」改稱為「岭南單色釉女神」更為貼切！

上世紀八、九十年代，清代單色釉瓷器並没有受到重視，價格低下，一件清三代（康雍乾）的單色釉瓷器，兩三萬港元便可買到；清中晚期的單色釉瓷器的價格更低至數千一件。

當時的香港古董收藏圈，大部分收藏家鍾情於青花、粉彩瓷器，唯獨一位收藏家獨具慧眼，將以低價出售的清代單色釉瓷器盡收入囊中，之後搞了一場展覽，再出了一本專書，於千禧年代將收藏品盡數釋出，賺了一個盆滿砵滿！他的這一番操作實為開風氣之先，其後邯郸學步的人不知凡幾！

單色釉瓷器被央視稱為「大家閨秀」！那麽，粉彩瓷器便是濃妝豔抹的風塵女子，青花便是一名布衣？

自從上述香港收藏家開風氣之先之後，不少藏友開始寄情和投放不少資金於清代單色釉瓷器，令到清代單色釉瓷器供過於求，價格節節上升，一時之間成為拍場新貴，拍賣記錄不斷翻新！

搞收藏賺大錢其實並不需要專門知識，也不需要大量資金，但要懂得操作下述四部曲：

第一：為自己的收藏品起一個雅緻的樓名、書齋名、書室名、館名。

第二：出任任何收藏團體、鑑寶團體、學社，總之跟古董文物、收藏扯得上邊的團體的會長、副會長、名譽會長之類的公職，就算只有小貓三四隻會員的團體也無妨，目的是提升知名度和提高身份和社會地位。

第三：物以類聚，人以群分，要多親近知名的收藏家和真正的專家，出席任何與古董文物有關的公開活動，以求增加暴光率，亦同時令人錯認你也是收藏家和專家。

第四：門面功夫做完之後，便要在大拍賣行入貨，之後便要為藏品搞展覽、出專書，為藏品打響名堂。若干年後，找一間大拍賣行為藏品搞一個專場拍賣，一定满載而歸！

「岭南黄釉女神」除了是女神，也是中國大陸「佳趣雅集」的會長。這樣的搲銀四部曲我想得到，自得樓主人「岭南黄釉女神」亦當然想得到。我是紙上談兵，聊以自娱，人家卻一早將夢想按步就班付諸實行。

中國嘉德的「大道至簡 - 自得堂藏康雍乾單色釉瓷器」專場的拍品幾乎全部出自拍場，來源方面應該没有問題。加上「岭南黄釉女神」的知名度、多場展覽推高的名氣、知名收藏家的加持，這一場拍賣爆紅似乎可以預期！

談到單色釉瓷器，愚見認為宋代的單色釉瓷器才是風姿綽約的大家閨秀，清代的只是表情呆滞的木美人！宋代的所謂五大名窯官、哥、鈞、汝、定，除了鈞窯器是色彩斑斕的花瓷之外，其餘都是單色釉瓷，其他的窯場也以燒造單色釉瓷器為主。

宋代的單色釉瓷器在上世紀八、九十年代亦不受重視，價格偏低，最近十多年價格才上升至合理的水平，但我認為有餘未盡，價格會一路稳步上揚，永無止境，因為宋代瓷器大部分是出土文物，供應量受到很多環境因素影響，變成奇货可居。反觀清代單色釉瓷器，存世品極多，而價格現已見頂，上升的空間不大。不少人，如「岭南黄釉女神」，選擇獲利回吐，我認為是明智之舉！這是從商業角度看收藏。以滿足審美眼光作為搞收藏的出發點，多看木美人會出現審美疲勞，常看風姿綽約的大家閨秀卻愈看愈有味道，心情愉快。這當然是我個人的體會！