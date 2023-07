明成化鬥彩葡萄紋杯橫空出世！當中有多少不為人知的內幕？

這一隻「明成化鬥彩葡萄紋杯」闖過重重關卡而成為明星拍品,估價卻只是2,200,000-4,200,000人民幣,何解?魔鬼在細節之中!行方指拍品带有「『大明成化年製』款」。作為一個認真的收藏家,要識得讀懂字裏行間的含義Read between the lines!行方明確指出拍品出自成化本朝Chenghua mark and period,又長篇累牘介绍拍品及其他相似的館藏品,卻給出一個非常不合理的低估價,令人摸不著頭腦。至於拍品的款識是成化本朝的款識、清代的寄託款,還是民國、現代的仿款,有興趣的買家可自行斟酌!

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問。