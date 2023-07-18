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18/07/2023

一尊德化白瓷達摩坐像由烏鴉變鳳凰！以1200千萬落錘成交，成為最大的仙丹？

#古董 #藝術 #Art & Culture #文物 #書畫 #古玩裏的金錢世界
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  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問。

    古董投資秘笈

    逢周二更新

　　最近一則「食仙丹」的故事在收藏圈瘋傳，成為熱話。故事的主人翁是一名地攤老闆。他將擺放在自家地攤的一尊白瓷達摩雕塑的視頻放上「抖音」，最終以400大元將它出售。

 

　　買家將白瓷達摩雕塑清洗乾淨後，赫然發現「何朝宗」三字款識，於是將白瓷達摩雕塑送去中貿聖佳拍賣，最終以驚人的12,000,000人民幣拍出，升值30,000倍，是目前為止，最大的一粒仙丹！

 

　　地攤老闆將白瓷達摩雕塑拍成視頻後放上「抖音」，勞師動眾，按道理是非常重視這一尊白瓷達摩雕塑，但最終卻以區區400大元出售，買家後來卻以12,000,000人民幣拍出。故事是否合情合理，地攤老闆會否因此懷疑人生、想過自殺？

 

明 何朝宗製德化窯達摩坐像

中貿聖佳

 

　　據小道消息，白瓷達摩雕塑出自舊藏，並非來自地攤。成交價亦非400大元！

 

　　故事的創作者究竟是誰！有人說是買家，即是「食仙丹」那一位仁兄；有人認為是中貿聖佳，因為它揑造故事的本領早為人知！

 

　　我作為藝評人，不會深究故事的真實性，只會關注拍品究竟是真是假。從面相、衣褶、造型、白釉的釉光釉色方面判斷，我認為拍品出自雕塑大師之手怠無疑問。何朝宗名氣大，明朝已有仿品，清、民國時期更不在話下！收藏德化白瓷佛像，收藏家最注重佛像面相，只要是圓潤有致、寶相莊嚴，是不是何朝宗真迹還在其次。炒家的心態卻不同，带何朝宗款識的佛像，無論是不是何朝宗真迹，往往看高兩線！

 

　　拍賣行業搞假拍，目的全是一個「錢」字！

 

　　拍賣行搞假拍的原因非常複雜。有些為拍品造價，方便將來送去另一間拍賣行拍賣時提高估價；亦有些為業績搞假拍、造數。最離譜的假拍，是為畫家造市，瞞騙投資者，誤導他們以為某某畫家的作品的市場價格往往超過一億！

 

　　指畫家崔如琢畫作的拍賣成交價超過一億人民幣的，據說有21幅之多，比兩位已故的指畫大師高其佩、潘天壽作品的尺價高出甚多，認真厲害！高、潘兩位指畫大師已過世多時，崔如琢卻還在生，卻可能坐擁十億八億身家，風光無限，令到當代油畫家「元祖F4」、「新F4」羨慕不已！

 

《一溪風雨送歸舟》鏡心

樂拍賣

 

　　崔如琢畫作的拍賣成交價最近更上一層樓！他的一幅2019年指畫作品《一溪風雨送歸舟》在永樂拍賣，被拍賣官以三扒兩撥的姿態，拍出230,000,000人民幣，令人嘆為觀止、拍案驚奇！

 

　　崔如琢的指畫長久以來的銷售，幾乎由北京保利壟斷。隨著北京保利的掌舵人跳槽去永樂拍賣，崔如琢「良禽擇木而棲」，隨著趙大哥跳槽去永樂拍賣，是理所當然。我相信兩人繼續合作無間，成就一段「美談」！

 

　　我的一位不太熟絡的中國書畫收藏家朋友，收藏了不少崔如琢的指畫。每當他想將畫作送拍，拍賣行不是拒收，便是給出非常低的估價，令他不明所以。

 

　　崔如琢的指畫存在於一個兩極空間：一是成交價超過一億；一是在低價區域徘徊，完全只看誰是賣方，誰是操盤人！

 

　　成交價超過一億的指畫，我大膽地推測賣家是崔如琢本人，買家是由他的合作伙伴控制、單一投資於崔如琢指畫的藝術投資基金！

 

　　如我的推測屬實，崔如琢指畫超過一億成交價的神話將會隨時破滅！當藝術投資基金的資金枯竭，而再没有新的投資者，崔如琢的指畫便會大幅降價！雖如此，亦會乏人問律，因為他的指畫一直以來只是自賣自買！

 

　　一幅小畫以230,000,000人民幣成交，按道理應該引起熱議，但書畫收藏圈卻靜得出奇，根本没有人談論。難道書畫收藏圈見怪不怪、懶得跟他們一起儍？

 

「一溪風雨送歸舟」句出自宋代蘇軾的《游何山》。詩曰：

今日何山是勝游，亂峰縈轉繞滄洲。

雲含老樹明還滅，石礙飛泉咽複流。

遍嶺煙霞迷俗客，一溪風雨送歸舟。

自嗟塵土先衰老，底事孤僧亦白頭。

 

　　歷來以「風雨歸舟」作為畫作題材的作品甚多，計有南宋蘇顯祖畫作、明代戴進畫作、清代謝彬畫作、清代金農畫作、近代傅抱石畫作、現代黎雄才畫作。崔如琢的《一溪風雨送歸舟》是我見過畫藝最拙劣的「風雨歸舟圖」，沾污了蘇大學士的七律！我是不相信有書畫收藏家出價230,000,000人民幣，拍下他的《一溪風雨送歸舟》的。

 

 

　　上面兩圖是明代戴進的代表作「風雨歸舟圖」。讀者可自行將它們與崔如琢的《一溪風雨送歸舟》作一比較。

 

　　今期除了談古董、說藝術，也想和讀者分享一下，今年筆者即將在書展推出拙作——《古玩裏的金錢世界》。同時，本人將會於7月22日書展期間出席兩個簽名活動。下午2時在大業藝術書店攤位、3:30在Cup magazine攤位，意欲購買簽名本的讀者請到時蒞臨。

 

　　另外，有興趣的讀者可在大業藝術書店或Cup magazine購買（訂價HK$198），下個月開始亦可於三聯、中華、商務書店購買。海外讀者如欲購買，可直接跟我聯絡。電郵地址：feiji1992@gmail.com

 

 

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