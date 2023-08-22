建盞市場亂象叢生！鑑定宋代建盞要看哪幾方面？新晉藏友如何保護自己免受騙？

日本人看中國的古董文物，是欣賞它們的造型、工藝，著眼於它們的藝術和歷史價值；大陸人看老祖宗的東西，卻偏重於它們的市場價值。這是文化的差異，也是價值觀的不同。

自從二十多年前在東京靜嘉堂見過一只宋代建窯曜變天目茶碗之後，我便一直念念不忘。「念念不忘，必有回響」是騙人的，亦只是台詞！二十多年來我走遍大江南北，宋代建窯曜變天目茶碗殘片也没有見到一塊，遑論見到一件完整器！

宋代建窯曜變天目茶碗之所以成為絕唱，因為不是窯工刻意為之，而是偶然出現。偶然不可以複製是天地間之定律。千百年來不少人嘗試複製建窯曜變天目茶碗，直至最近才有一個勇於嘗試的人（瀨戶毅己Takemi Seto）最終成功仿造！

複製的曜變天目茶碗無疑是一件藝術品。藝術價值就算很高，但歷史價值欠奉，對古董文物收藏家來說，並没有很大的收藏意義。

最近十年八年，不少騙子利用社交平台散播建窯的偽知識、假資訊，令到建盞市場亂象叢生、不少人受騙。

高仿建盞現在仿到甚麽程度？我可以負責任地說超過90%。

如何鑑定宋代建盞，三言兩語雖然說不明白，但我還是可以提供幾點意見：第一胎體必須是鐵胎，而其圈足必須是粗及淺；第二是重量必須墜手，因為宋代建盞的胎用的是含鐵量較高的粘土；第三是碗心必須平坦；第四是外碗邊必須有一圈淺坑或凹位；第五是圈足對上必須有一轉折位，亦即是說外壁不是平滑的，而是有一條圍繞整個外壁的轉折線。這些都是從外觀、造型上鑑定宋代建盞的知識。最後一點，亦是最重要的一點是觀察皮殼是否人為，還是自然形成。

宋代建盞市場假貨充斥，新建盞市場最近幾年亦亂象叢生。

第一種亂象是「假開窯」，就是將用電窯、氣窯燒造的建盞搬到龍窯現場，冒充是由柴窯剛剛燒造的柴燒建盞。這種行騙手法非常普遍，騙子們肆無忌憚地作假，上當的人卻不少。

第二種亂象是「假拍賣」。建盞愛好者以為自己用高價成功競拍的建盞獨一無二，卻不知外觀一模一樣的建盞有數十隻或數百隻之多！

第三種亂象是「假建盞」。顧名思義，建盞是福建的産物，但現在新的建盞卻不一定是福建的産物，可能是其他窯口燒造，例如德化窯。新的建盞雖新，但還有一點收藏價值。如是德化窯燒造的，便是名副其實的工藝品，並没有任何收藏價值。

第四種亂象是「假大師」。所謂大師都是吹出來的，背後是租回來的流水作業作坊。拉坯是一個工匠，上釉是另一個工匠，燒窯又是另一個工匠，大家分工合作，最後卻在製成品底部刻上大師之名。這是徹頭徹尾的造假，但卻騙倒了很多追求名牌的建盞愛好者。

新的建盞騙倒了很多人，新仿宋代建盞騙倒的人更多。在一個萬事往錢看的社會，没有人願意付出精神、時、傳播宋代建盞文化，但在日本，卻有人終生努力間承傅，以原礦原釉復原宋代建盞的精神面貌，怎會不令人無語！