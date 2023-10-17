蘇富比秋季拍賣 | 頂級拍品流拍，是市道差還是藏家們珍惜腰間錢？拍賣市場會否再次面臨寒流侵襲？

最近香港蘇富比舉辦的「唐物：中世紀日本傳世中國藝術品」專場拍賣會，芸芸拍品中，最令貨主和蘇富比失望的拍品非「北宋定窰黑釉描金花卉蝴蝶紋盌」莫屬！這一件拍品傳承有序、聲名顯赫，理應以高價成交，但它卻流拍，是市道不好，還是收藏家們珍惜腰間錢？

愚見認為它盡管傳承有序、聲名顯赫，但有一個連蘇富比也不能解釋得清楚的致命傷：它的出生地或窯口！

2018年紐約佳士得拍賣一隻「天外飛仙—臨宇山人珍藏的北宋黑定窯鷓鴣斑紋斗笠盌」，最終以4,212,500美元成交，令不少資深定窯收藏家嘩然！

此盞曾登錄於“Hare's fur, tortoiseshell, and partridge feathers : Chinese brown― and black―glazed ceramics, 400-1400” 一書，作者Robert D. Mowry在書中明言，對於「天外飛仙」出自定窯的說法，他有保留！

有藝術媒體認為「這種等級的宋瓷，窰口的學術爭議並不會影響其市場價值。」這是外行話，事實剛剛相反。我打一個比方：南宋官窯是南宋官窯；南宋龍泉仿官是南宋龍泉仿官，兩者不可混為一談，窯口決定其市場價值是不容爭議的！

回到拍品「北宋定窰黑釉描金花卉蝴蝶紋盌」。康蕊君Regina Krahl在拍賣目錄《茶盌之最》一文中指「中國南方禪宗寺院以福建建窰生產的黑釉茶盌奉茶，此類茶盌胎厚色濃，簡樸自然，促使黑釉瓷器逐漸盛行。定瓷胎骨細白，乃宋代眾窰罕有之特長，定窰匠人卻施以黑釉掩蓋，幾近奢侈，低調而精絕。黑釉深濃，表面光潤如漆，綴以描金，可謂宋代美學之極致。」但她没有解釋拍品的胎骨為甚麽不是細白！

她又說：「其他瓷窰作坊，尤其是福建的建窰，亦逐漸開始運用描金飾瓷，貼附金箔之作法僅見於定窰。貼金須以低溫烘燒，失敗風險相對較低，或因此窰址幾無發掘作廢瓷片。歷經千年使用，損傷難免，得以完整傳世至今的數量自然更少，然而黑釉描金定窰盌本已珍稀，即使金紋隨著歲月磨損佚失，仍於黑色釉面遺留紋飾痕跡。」既然定窰窰址沒有出土描金黑釉盏的殘器、殘片，拍品出自定窰的說法，並沒有實質證據支持！

這件明星拍品流拍，可能與估價太高及窯口有關，亦可能與市道疲弱有關！

另一件令到貨主和蘇富比失望的拍品是「清乾隆粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶」。拍品以「估價待詢」形式上拍，最終只是以47,640,000港元成交！

2020年5月香港蘇富比舉辦一場別開生面的「絕密競投：巧奪天工」拍賣會，「清乾隆粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶」便是其中一件拍品。據說蘇富比預料70,000,000港元的成交價，但可惜事與願違，拍品最終流拍！

2022年11月，香港佳士得拍賣一支「清乾隆粉青釉雕海水龍紋梅瓶」，估價60,000,000-80,000,000港元，最終以81,060,000港元成交。

兩支梅瓶尺寸、釉色大同小異；一支淺浮雕五龍圖，另一支雕海水龍紋。說到畫面的繁複熱鬧，雕海水龍紋梅瓶確是畧勝一籌！兩支梅瓶33,320,000港元的差價，畫面的繁複熱鬧與否是否主要原因，還是因為市道疲弱，令到蘇富比的淺浮雕五龍圖梅瓶以不理想的價格成交？

香港蘇富比的秋拍，可以用「慘不忍睹」四個字形容！究竟拍賣市場是否進入疫情之後另一個寒冬，下個月佳士得秋拍便見分䁱！