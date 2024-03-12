這支「粉青釉缽」究竟來自南宋，還是清代？瓷器錯誤斷代情況很常見、難核實？

上一期文章講宋代官窯，事後覺得意猶未盡，今期文章再講宋代官窯的點點滴滴，希望可以幫助讀者多一點認識宋代官窯的面貌。

2021年，北京保利秋季拍賣會「佞宋——十面靈璧山居暨諸名藏古陶瓷清翫」出現一件「粉青釉缽」，北京保利斷代南宋，但拍賣目錄卻寫明代，原因是逃避監管機構追責。在中國大陸，元代以前的古董文物是不准拍賣的，古代青銅鏡例外。

浙江省收藏協會副會長、杭州市南宋官窯青瓷名人華雨農在其微信朋友圈中透露了關於這件北京保利拍賣的「粉青釉缽」，在他上手細觀後得出的鑑定結論是 ：此「粉青釉缽」是貨真價實到代的南宋官窯青瓷！

名人即是名人，專家即是專家，講句說話除了霸氣十足之外，還有點「會當凌絕頂，一覽眾山小」的氣概！

「粉青釉缽」是否如他所言是貨真價實到代的南宋官窯青瓷？且聽我徐徐道來。

台灣國立故宮博物院副研究員蔡和壁女士主持編撰的《宋官窯特展》這本書中，將類似的粉青釉缽斷代南宋，時維1988年。

《宋官窑特展》出版後，引來不少海內外學者專家對不少展品的窯口和斷代提出質疑，最明顯的例子是《宋官窑特展》一書誤將不少南宋龍泉青瓷定性為北宋官窯！

當年電腦還未普及，資訊不流通，兩岸還未正式通航，蔡和壁女士沒有機會去浙江龍泉古窯址、杭州郊壇下官窯古窯址實地考察，因此得出不少錯誤的結論是可以理解的！

台北故宮博物院有見及此，此後陸續將館藏品錯誤的窯口及斷代問題修正，將南宋官窯粉青缽重新斷代清代！

我認為台北故宮博物院從善如流，將粉青釉缽重新斷代清代以正視聽，顯露出負責任的態度，是值得嘉許的！

那麽，保利的拍品「粉青釉缽」究竟是南宋還是清代的東西？

對於保利的拍品「粉青釉缽」，華雨農是這樣評論的：「類似的造型，台北故宮也有一件。底部無圈足，內外都無支釘痕，唯一的辦法只能口沿刮釉露胎墊燒，這種燒造工藝在南宋官窯中比較少見。憑我對南宋官窯瓷器的認知，我要理直氣壯向大家推薦一下，此件十分典型，非常開門，僅口沿有一小礚，但仍是一件難得一見值得擁有的寶物。對這樣的南宋官窯瓷器還有質疑的人，要嘛真的不懂，要嘛心術不正！」

鑑定高古瓷離不開參考古窯址發掘調查報告和比對著名館藏品這兩種手段。記憶所及，海内外公私營收藏並沒有覆燒的宋代官窯器，大量南宋官窯廢窯出土的殘器殘片中亦沒有覆燒的殘器殘片，證明覆燒工藝並不見於宋代官窯器！何況，宋徽宗討厭芒口的定窯器，認為定窯「芒口不堪用」，因此絕對不會容許皇家自用瓷器出現芒口這種情況！

華雨農身為浙江省收藏協會副會長、杭州市南宋官窯青瓷名人，活動範圍便在杭州市烏龜山郊壇下官窯古窯址附近，不可能不知道，無論是北宋還是南宋官窯，都不採用覆燒工藝！他既然知道台灣國立故宮博物藏有一件類似的粉青釉缽，亦不可能不知道台北故宮已將館藏品的斷代修正為清代！

他是真的不懂，還是心術不正？

2019年北京保利春拍「佞宋——十面靈璧山居暨東瀛雅蓄宋元清翫」拍賣會，其中一件拍品「南宋青釉六出葵口盤（肯里夫官窯盤）THE CUNLIFFE DISH」才是一件十分典型，非常開門的南宋官窯器。這件南宋官窯器業界從來不會看不懂，亦從來沒有人質疑！

後記：「南宋官窯青釉缽」估價4,000,000-6,000,000，最終以10,000,000人民幣落槌。我不相信這個落槌價是真實的，因為它的市價不會超過300,000人民幣！