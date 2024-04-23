一支官釉八方弦紋盤口瓶引發激烈爭論，究竟誰有最終話語權？

2024年 4月 9日香港蘇富比拍賣一支「宋或較晚官釉八方弦紋盤口瓶」。

拍賣前，藏友們各抒己見、熱烈討論，少數人說拍品開門到代，8,000,000-12,000,000港元的估價是大漏，打算用不高於20,000,000港元的價格將它捧回家！另一邊廂，不少藏友認為拍品是清仿，8,000,000-12,000,000港元的估價是太高。更有小部分人認為拍品是近代仿，但沒有提出任何論述，因此可以不理。

中國大陸遍地瓷器專家，但幾乎全部啞口無言，一個原因是根本不懂，一直以來只是沽名釣譽；另一個原因是懂的不敢說，怕得罪蘇富比，斷了自己的財路！

據聞香港蘇富比瓷器部專家對坊間的負面評論極為不滿，大罵給出負評的藏友是對拍品「打槍」！如香港蘇富比將拍品斷代南宋，負面評論將會更多，還是全部銷聲匿跡？

前一期文章的結尾我提到「有没有買家自認獨具慧眼，力排眾議認為是南宋的東西而出高價將拍品據為己有？」果然就出現這樣一位人物！

這位仁兄就是大肉莊莊主竹林！

大肉莊可不是賣肉的，而是以高古瓷為主打的古董商，但它不同於傳統的古董商，據說是「『網際網路+藝術品』的先鋒，借用網際網路思維改造宋瓷收藏行業，通過自媒體方式傳播宋瓷文化、不僅與大家分享古董器物，更與大家分享收藏古董的經驗。」

大肉莊莊主認為拍品是到代的南宋官窯八方弦紋盤口瓶，花20,410,000港元將它捧回店鋪，將來以南宋官窯八方弦紋盤口瓶出售是他個人的事。其他藏友、吃瓜群眾對拍品有不同的看法，無論是對是錯，是他們的言論自由，無必要開罵！

拍品並非海内外孤品，類似的南宋官窯瓶美國紐約大都會博物館、台北故宮博物院、大阪市立東洋陶瓷美術館均有收藏。香港蘇富比本身亦於2015年以一億多售出一支給劉益謙。如要比較器型、胎色、釉水、工藝因此是相當容易的事。

認為拍品開門到代的藏友的主要論述是基於盤口底部出現縮釉現象及鐵足的出現，卻完全忽略胎色及釉光釉色！

傳世南宋官窯器固然很多時會出現縮釉現象，但並不表示凡是出現縮釉現象的青瓷便一定是南宋官，這是顯淺的邏輯。鐵足的出現亦可作如是觀！鑑定一件器物要整體看，不能只看一兩樣特徵便咬定它開門到代。這是鑑定課的入門123！

據探子回報，拍品的胎是白胎，這與傳世南宋官窯器的灰胎不符，這是不是拍品是後仿的明證？再看釉水一片混濁無光，亦與傳世南宋官窯器的釉水透徹明亮有很大的分別！

拍品是後仿是不用爭論的。說它開門到代的人都懷有不同目的。希望拍品賣一個好價錢是其一；吹譃自己吃了一粒大仙丹，希望將來拍品以高價出手是其二。殊途同歸，一切與學述無關，只是錢作怪！