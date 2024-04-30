相類似的拍品竟以不同價格成交！拍品的成交取決甚麼因素？藏家要注意甚麼地方？

拍賣行搞假拍、拍假，在收藏圈子廣為人知。但拍賣行為拍品造價，卻不為大部分藏友熟知，原因是這類操作全部在幕後進行，不是當事人根本没有可能知道拍賣行與賣家如何安排造價，只能憑一些蛛絲馬跡猜測造價是否存在！

東京中央的拍賣會的成交率永遠都是百分之一百，正是信不信由你！我是永遠不相信的。我認為東京中央並非與賣家們合謀造價，而是製造輝煌戰績，希望吸引到不同的買家湧躍競拍和賣家和將藏品送給它拍賣，如此而已！

2023年11月底，東京中央拍賣一只曜變天目盞，估價5,000,000-8,000,000港元，最終的成交價竟然是低無可低的5,000,000港元，明眼人都看得出曜變天目盞根本是流拍！

南宋曜變天目盞是國寶級文物，傳世只有三只，均在日本。如東京中央的曜變天目盞到代，市場價值無從估計，斷然不會是5,000,000港元。東京中央明知曜變天目盞是假的亦要做一場大龍鳳，以為無傷大雅，其實是「機關算盡太聰明，反算了卿卿性命！」

2024年4 月28日上海仲軒將會拍賣一支「清乾隆御製青花纏枝寶蓮蕉葉海浪紋罍式大尊」。類似的大尊曾經多次拍賣，但成交價卻非常參差，其中有甚麽玄機？

大尊曾於1997和2011年兩次拍賣，最後的成交價是8,625,000人民幣。事隔13年，今次的估價卻只是5,000,000 - 8,000,000人民幣。13年來拍品不升值，如果以低估價成交，賣家豈不是血本無歸？真是奇怪得很！

類似的大尊，北京翰海於2011年5月19日拍賣過一支，成交價26,450,000人民幣；翰風國際亦於2013年4月21日拍賣過一支，成交價19,000,000人民幣；北京保利2013年6月4日拍賣的一支的成交價是13,225,000人民幣。最後的一支由北京保利於2019年6月5日以驚人的44,275,000人民幣拍出！

拍品的成交價取決於幾個因素：珍稀程度、來源、狀況、市場環境。最重要的，亦是大部分藏友忽略的，是拍賣行的商譽和拍賣行高管的商業道德水平！

好的拍品在國際龍頭大行拍賣，往往被拍高一、兩線，甚至幾線的，比比皆是，這固然是國際龍頭大拍賣行的商譽所致。普通的拍品在某些拍賣行拍出天價，與拍賣行的商譽無關，卻與拍賣行的高管的商業道德水平有關。此話何解？

當趙某人還在北京保利打骰之際，北京保利的拍品的成交價往往令人驚掉下巴！因此任誰都可以質疑，雖然任何人都不能證實存在造價的勾當，但還是可以從一些蛛絲馬跡略窺一二！

以「清乾隆御製青花纏枝寶蓮蕉葉海浪紋罍式大尊」為例，類似的大尊的成交價由一千多萬至二千多萬不等，唯獨是北京保利的大尊以44,275,000人民幣成交！北京保利的大尊有何獨特之處，能以高價成交？

乾隆粉仿汝釉的尊、瓶之類立器，不知因何原因，往往拍出高價。最近一支「清乾隆粉青釉刻仿古夔龙纹罍式大尊」亦在香港保利拍賣，成交價只是24,000,000港元。另一支「清乾隆粉青釉浮雕海水龍紋雙耳扁壺」流拍！

同樣的「清乾隆粉青釉刻仿古夔龙纹罍式大尊」，一支在2019年以44,275,000人民幣成交，另一支在2024年只是以24,000,000港元成交，是大環境所致，還是有人為拍品造價？

對於某些拍賣行的拍品的成交價，我是充滿懷疑的！