建盞由丫環變貴婦？談建盞的前世今生：何時開始水漲船高？如何欣賞建盞之美？

2016年9月15號，紐約佳士得舉辦「古韻天成——臨宇山人珍藏」專場拍賣會，其中一件拍品「南宋建窯油滴天目盞」以150至250萬美元的估價上拍，最終以1,170萬美元成交，創造出建盞的世界拍賣紀錄。

上世紀九十年代，大量南宋建盞湧進香港和澳門，落腳上環永吉街誠利商場和澳門爛鬼樓地攤，價格由數百至數千港元一隻不等，只有非常特別的建盞才會叫價接近一萬港元，叫價超過一萬港元的建盞，我當年未見過。

最名貴的建盞，當然是油滴天目盞。油滴天目盞我只在書本上見過。其他的建盞，主要是兔毫盞和褐色或黑釉盞。銀毫或日本人稱之為禾目天目的建盞，偶然在市場上現，但價格卻不高，只在一萬幾千港元一隻之間。油滴天目盞從來沒有在市場出現過，直至2016年9月15號。

當年的出土建盞，因為數量眾多、價格便宜，因此幾乎沒有假貨，收藏小白也很容易以非常低的價格買到一件真品。三十多年後的今天，建盞卻變得有點高不可攀，原因何在？

臨宇山人的油滴天目盞带動建盞價格上升是一個主要因素。另一個主要因素是拍賣行業積極參與拍賣建盞！或者很多年輕的讀者不知道，二、三十年前建盞鮮在大拍出現，遑論如今天一樣，幾乎每一場拍賣都見到它的芳踪！

建盞在南宋時代大量燒造，與宋代五大名窯相比，本來只是丫環，是不少平民百姓的收藏品，但自從油滴天目盞以天價成交之後，建盞市場水漲船高，一隻普通的兔毫建盞叫價上升至十萬八萬港元。銀毫或禾目天目的價格更是不得了，有收藏家出價幾十萬港元也找不到一隻！

建盞價格飊升之後，大量巧立名目和新仿建盞便開始在市場上出現，應了「瘦田無人耕，耕開有人爭」之說！

銀毫或禾目天目盞是窯工刻意燒造的，油滴天目盞卻是在機緣巧合之下出現，傳世品因此極少，能以天價成交自有其道理。

丫環雖然變了貴婦，品相好的建盞還是有收藏價值的。建盞的胎因為含鐵量高，因此墜手；深黑色的又比褐色的美，因此收藏價值比較高；碗心要在正中間位置；兔毫以平均分佈在盞內外牆為最佳。這是一般而言的建盞審美標準。

2017年4月4日，另一隻「南宋建窯油滴撇口盞」在香港佳士得上拍，估價700,000 - 900,000港元。最終流拍！

同樣是油滴天目盞，一隻以大約9,000萬港元成交，另一隻以低估價上拍，最終竟然流拍，令一般藏友摸不著頭腦！

拍品的來源固然重要，但拍品本身是否開門更加重要。來源顯赫的拍品不一定真，沒有來源的拍品不一定假，但拍品估價太低總是有點耐人尋味之外，亦不合常理！照說珠玉在前，佳士得的專家最少給出一個一千幾百萬港元的估價才算合理。他們沒有這樣做，是故意放大漏，還是意圖渾水摸魚？

我在上文說過，傳世油滴天目盞絕無僅有。一隻重器「南宋建窯油滴撇口盞」不放在大拍，香港佳士得卻將它放在小拍，一般藏友信心盡失、資深收藏家心存疑慮，似乎是無可避免。

拍品的工藝太過規整和沒有歲月的痕迹，是它的致命傷。買家抱著一個食少多教訓的心態看待「南宋建窯油滴撇口盞」，我認為是聰明的！