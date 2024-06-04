炒賣當代藝術，賺錢靠的不是眼光，而是運氣？

當代藝術圈子充斥二、三流的藝術家，他們的作品沒有高超的技巧，亦沒有内涵，更不會令觀者感動，只是不停地畫格子、波點、網紋、南瓜、小女孩、大口仔、手套、面具，美其名是藝術家獨特的個人風格，說穿了其實是創意枯竭，或根本缺乏創意！

藝術最重原創性Originality，最忌重複Repetition。將一個題材反來覆去地畫，給人的感覺是江郎才盡，或是創意枯竭，因此只是商業畫家Commercial painter，離藝術家Artist之名相差十萬八千里遠！

可以畫出一幅充滿技巧的畫作的畫家在廣州芳村俯拾皆是。他們模仿西方大師如梵高、高更、莫內、塞尚、畢加索的風格的畫作幾可亂真，但終其一生寂寂無聞，主要原因是他們的作品缺乏原創性，另一個原因是沒有知名畫廊、拍賣行吹捧！

炒賣當代藝術比炒賣中國古董文物容易得多，因為假貨基本上不存在，不似中國古董文物，假貨充斥，令人眼花撩亂。炒賣當代藝術唯一的缺點是市場價格難以捉摸，有時甚至大上大落，令人如霧裏看花，永遠看不清楚！

今天買一件元青花，期待五年後最少升值二、三十個百份點是合理期望；今天買一幅當代藝術作品，五年後價格是升是跌，充滿不確定性Uncertainty！

2011年，趙無極的《10.01.68.》在香港蘇富比上拍，以68,980,000港元成交。時間來到2018年，《10.01.68.》再一次在香港蘇富比上拍，最終以68,932,000港元成交，即是以68,980,000港元買入《10.01.68.》的貨主，扣除買賣雙方佣金之後，最終只能收回五千萬左右，不是68,932,000港元，賬面因此蝕了一千多萬！

6年之後的2024年，《10.01.68.》再次在香港蘇富比上拍，最終以52,000,000港元落槌。換句話說，賣家賬面又蝕了一千多萬。

《10.01.68.》是趙無極創新時期的傑作，更是他從以黑白線條為主題的風格過渡至鮮豔顏色表達光線的藝術風格的劃時代作品，但在拍場的成交價卻每況愈下，證實當代藝術的價格充滿不確定性！

最近幾年大量「波點女王」草間彌生的作品湧進拍賣市場，無論是「南瓜」還是「波點」，都是拍賣行專家口中的傑作，因此吸引了不少當代藝術炒家入市，將草間彌生的作品價格炒高。

2024年春拍，她的兩幅作品陸續登場。正如我所料，《無限》以差強人意的4,643萬港元成交。《芽》亦僅以2,397萬港元成交，反映出「波點女王」作品的市場價格已開始回落，「波點女王熱潮」已一去不復返！

另一幅與《芽》非常相似的三聯作《人類的意象》曾於M+博物館展出造勢，但當藏家得悉《芽》以低價成交之後，我相信藏家將《人類的意象》送拍的意欲將會大打折扣！

畫廊、拍賣行業吹捧的所謂藝術家的作品的價格並没有持續性。草間彌生只是一位平庸的藝術家。她的作品千篇一律，沒有非凡的創意，亦沒有高超的技巧，更談不上内涵。不過，大部分當代藝術作品都是這樣子，我相信連藝術家自己也不知道自己想表達甚麽，只能留待畫廊、拍賣行業和藝術媒體任意詮釋！

炒賣草間彌生的作品跟炒賣其他當代藝術作品一樣，可以擲骰子决定買還是不買。運氣好便會富貴逼人來！