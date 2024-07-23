高仿瓷器可上拍？仿古瓷的技術有多高，可否瞞騙所有專家？

江西景德鎮自清代開始便仿燒前朝瓷器，例如康熙仿成化。進入民國以後，景德鎮的窯工又仿燒清代瓷器，以仿乾隆官窯為最多。近代仿品以元青花和明清官窯為最大宗。仿古瓷有兩種：一種明買明賣，叫價甚低，因為只是裝飾品；另一種由私人作坊仿燒，叫價高昂，一切交易秘密進行，外人不得見！

十多年前我跟一個大陸行家去到景德鎮的一個私人作坊，寒暄之後老闆拿出一支乾隆款霽藍釉描金膽瓶給我們看，隨手翻開一本紐約蘇富比的拍賣目錄，跟我們說另一支乾隆款霽藍釉描金膽瓶他在一年前賣給了一位台灣客人，他最近送去紐約蘇富比拍賣，最終以50多萬美元，300多萬人民幣成交！

老闆言之鑿鑿，我唯有將手中的膽瓶跟拍賣目錄上的對比一下，它們儘管相同，但手中的膽瓶明顯存在不少破綻，至於拍賣那一支是否一樣存在不少破綻，我沒有上手，所以不知道。

造假者都是隱姓埋名，非常低調，但最近網絡上卻出現一位所謂仿古大師陳晨，吹嘘自己仿造的清官窯，以假亂真，輕易進入了拍賣會，還以不錯的價格成交。燒造仿古瓷，再以高價賣出的人，無論技術有多高，也與騙子沒有兩樣，是屬於社會的低下階層，從事正當古董買賣的人大可不必跟他們計較！話雖如此，但還是有行家不服氣，跳出來大罵沒有以假亂真這回事，令到吃瓜群眾多了不少娱樂！

不服氣的古董界網紅萬俊繼續說景德鎮那些搞仿古的朋友說得口沫横飛，說自己的仿品如何如何的好，無非是一種營銷策略，明裏暗裏指陳晨仿燒的東西，專業人士不可能看不出來，叫陳晨不要再吹牛！

話音剛落，陳晨又拍了一段視頻對萬俊啪啪打臉，指萬俊最近在拍賣會買的一對雍正廣州珐琅花鳥小杯子，正正是他的作品，還拍了一段視頻證明所言非虚！

這下事情鬧大了！陳晨這樣說，無疑是捅了馬蜂窩，也剝光了萬俊的面皮，令人情何以堪！

一件仿古瓷能夠進入拍賣會，無非是這三個原因：一是拍賣行的專家學藝不精，看不出是高仿；二是拍賣行收貨時明知是高仿，但為了業績開一只眼，閉一只眼，順水推舟，令到高仿上拍；三是拍賣行的高管、專家串通燒造高仿的窯工，將高仿拍賣，之後雙方再分賬！

萬俊買的一對雍正廣州珐琅花鳥小杯子就算是陳晨仿造，在商言商，陳晨也不能說，因為說出來，起碼三方面受到傷害：一是秘密跟他買貨，之後再將花鳥小杯子送進拍賣會之人；二是拍賣花鳥小杯子的拍賣行；三是萬俊本人！

事情還没有完！陳晨又拍了一段視頻嘲諷萬俊自以為花了100萬，在北京中酉一個小拍買的成化青花小杯是成化本朝的東西，其實是康熙仿成化！

陳晨的作品，是不是很輕易便走進拍賣會？答案因不同的拍賣行而有所不同。對中國大陸某些拍賣行而言，就算沒有客人將高仿送拍，拍賣行的高管、專家也會找一些高仿回來拍賣，目的當然是以權謀私騙財！陳晨的作品在這類拍賣行當中，當然是如魚得水，只不過是害了收藏小白！

我相信陳晨的作品在真正的專家眼中，不外如是！幾十年來我未見過完全沒有破綻的新仿品，尤其是清官窯！