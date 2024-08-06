想知道一場拍賣會是否在洗錢，看它的拍品便一清二楚？

一場拍賣會的古董文物拍品幾乎全是贗品，人們不禁會問，這間拍賣行如何生存，又如何賺錢，世上是否真的有很多出大價錢競拍贗品的傻瓜？

以出售假古董文物騙財的騙子有很多，但他們做的生意只是小規模，維持生計是沒有問題的，想發達卻談何容易！拍賣行業拍賣贗品騙財是眾所周知的事，但拍賣行業如何搞假拍揾大錢卻不是人人知曉！

一場假拍最少有三個主要角色：賣方、買方、拍賣行。賣方是資金需要洗白的客人；買方通常是拍賣行安排的「媒」，協助賣方將資金洗白；拍賣行負責拍品、安排不同的「媒」在拍賣會出價、安排資金從拍賣行的帳户轉到賣方的帳户等等。任務完成之後在交易金額中扣除若干百份比作為手續費。

這種為資金洗白的方式行之有效，亦出現了很多年，執法機構從來不採取行動，原因不難想像。

很多人會問，香港現在有《反洗錢法》AML，大額資金如何從買方的户口轉到拍賣行的户口，再從拍賣行的户口轉到賣方的户口？第一點要明白的是，買方只是「媒」，並不一定有資金過手，一切的錢銀交收由拍賣行安排，交易細節「媒」不會知道，他只收取服務費。

香港的《反洗錢法》執行得比較嚴，眉精眼企的拍賣行老闆便將業務移師澳門繼續發財。在澳門經營拍賣行有多種好處：更加接近賣方、資金出入比較容易、《反洗錢法》比較寬鬆，令到不法份子有機可乘！

很多人以為「媒」都是小人物，其實不是。「媒」很多時是有頭有臉的知名人士，或是來自權貴家族的成員，否則拍賣行不會肆無忌憚、執法機構也不會張一只眼，閉一只眼！

一場拍賣會是否在洗錢，不用看其他，只看它的拍品便一清二楚。一眼假的拍品估價幾百萬、幾千萬，甚至超過一億元，這樣的拍賣會百份之一百牽涉洗錢活動，因為世上沒有那麽多傻人拿出真金白銀競拍贗品。那麽，出席這類拍賣會的又是甚麽人？我可以告訴大家，百份之九十以上出席的人士都是「媒」，收取公價的500大元作為報酬。所謂「買家」並不會在拍賣會場亮相，只會通過電話競拍，由拍賣行聘用的小姐姐裝模作樣代所謂「買家」喊價，直至達到目標價才停止舉牌。部分出席拍賣會的「媒」也不會閒著，而是積極參與競拍。這些「特別演員」收取的出場費比較高，大概是1,000-2,000大元！

拍賣完畢之後，成交價如何從所謂「買家」手中合法地轉到賣家户口？答案是當然離不開銀行和拍賣行這兩個主要角色。第一，需要洗白的資金進入拍賣行的銀行户口，訛稱是買家支付的成交價。第二，拍賣行將收到的資金轉到賣家的户口，這些資金便變成合法的資金。或問，這麽多及頻繁的資金轉帳，銀行不會懷疑是洗錢活動？拍賣行一早已在銀行打通任督二脈，銀行因此不會阻撓，亦不會上報。這類協助洗錢活動的銀行港澳兩地都不少，我當然不能開名！