這件單把杯究竟是南宋官窯還是龍泉器？從施釉風格可斷定出處？

香港蘇富比於2024年4月拍賣一只小小的「南宋官窰單把盃」，估價卻高達800,000-1,000,000港元，但最終流拍，這是意料中事！

拍品出自胤雪堂舊藏，於1997年購自香港。胤雪堂是誰人的堂號，我孤陋寡聞，並不知曉！

香港蘇富比在拍賣目錄這樣描述拍品：「青瓷單把盃，珍稀少見，參考浙江皇墳山南宋墓葬出土一例，現藏湖州博物館，原斷為官窰瓷，現今學者普遍認為應屬龍泉仿官窰，見朱伯謙，《龍泉窰青瓷》，台北，1998年，圖版142。華盛頓特區佛利爾美術館藏一件龍泉窰作例，尺寸近於本品，藏品編號F1952.8。比較當朝其他瓷窰燒造的單把盃，如台北故宮博物院藏一件定窰，尺寸略大，造於宋至金代，展出於《千禧年宋代文物大展》，台北，2000年，編號 IV-40。北京故宮博物院藏一鈞窰天青釉單把盃，尺寸更大，斷為北宋至金代，出版於《鈞瓷雅集：故宮博物院珍藏及出土鈞窰瓷器薈萃》，北京，2013年，編號32。」

既然知道浙江皇墳山南宋墓曾出土一例，亦知道它不是南宋官窯器，充其量只是龍泉仿官，香港蘇富比還是將拍品定為「南宋官窰單把盃」，令人費解！南宋官窯器的窯址已一早找到，出土了大量殘器殘片，面貌已經非常清晰，但還是不停有拍賣行將龍泉與南宋官混為一談，試圖魚目混珠，令人齒冷！

拍品土沁嚴重，是真品無疑，但芒口，即口沿沒釉，這種施釉風格不見於南宋官窯器，卻見於大量出土龍泉器，就此種施釉風格，便可以即時判斷拍品是龍泉器，而非南宋官窯器！

關於這件拍品究竟是南宋官窯器，還是龍泉器，網上有不少評論，但幾乎全部拍手叫好，反映出業餘愛好者不是學養不足，便是缺乏認知！其中一位業餘愛好者這樣說道：「杯的表面，除了口緣和腳環，都被一層不規則的青瓷釉所覆蓋，這種釉色在陽光下呈現出一種溫潤的質感，彷彿是歲月賦予的深邃內涵。而那細密的金色米色裂紋，如同時間的印記，鑲嵌在杯身上，形成一幅獨特的畫面。每道裂紋，都是歷史的低語，每一片釉色，都是時間的沉澱，共同構成了這件南宋官窯單把杯的獨特魅力。」他既然知道口沿無釉，便應該知道南宋官窯器不是用支釘頂燒便是企燒，不會覆燒，絕大部份滿釉，除了小部分企燒器物露出深啡色的鐵足。

其實，傳世的南宋官窯器雖然少，但其中還是有不少毫無爭議的傳世標準器，蘇富比自家亦拍賣過不少，將拍品跟它們比較亦相當容易，香港蘇富没有這樣做，有點令人失望！另外，與拍品在器型、施釉風格、釉色方面非常相似的南宋至元龍泉單把杯，香港蘇富比亦曾經拍賣過。兩件非常相似的單把杯，一件定為龍泉單把杯，今次拍賣的一件卻定為南宋官窯單把杯，根據何在？

拍品流拍，正正反映出市場不接受拍品是南宋官窯器的描述！