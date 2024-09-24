顯赫的傳承可以為拍品帶來巨大的付加值？搞收藏究竟是買藝術品，還是買名氣？

美國紐約亞洲藝術周，蘇富比拍賣一件曾經是乾隆䘖藏的青銅器「西周中期公元前十至九世紀周㗬壺」，估價3,000,000 - 5,000,000美元，最終以驚人的5,400,000美元成交。「周㗬壺」除了傳承有序之外，著錄亦非常豐富，尤其是其24字銘文「周㗬作公日己尊壺其用享於宗其孫孫子子萬年永寶用周」更是不少歷史學家、文字學家研究的對象。

「周㗬壺」本來一對，它的姊妹作現藏台北故宮博物院，但缺蓋，這一段姊妹作分離的歷史令人浮想聯翩之外，更為它們添加了不少茶餘飯後的故事。

我在上文說5,400,000美元的成交價驚人，是因為類似的西周壺，沒有顯赫的傳承和相同的銘文，市值大約是二、三百萬港元，與拍品的5,400,000美元成交價相比較，相差超過10倍！

2024年5月，香港邦翰斯拍賣一隻大型「西周青銅雙獸耳方壺」，缺蓋，估價600,000-800,000港元。此壺的紋飾與「周㗬壺」的不盡相同，而且缺蓋，但估價只及「周㗬壺」的六份之一！

由此可見，一件拍品的顯赫傳承可以為拍品帶來巨大的付加值，不少拍賣行因此千方百計揑造傳承訛騙買家。

遠的不說，最近一兩年拍賣行捏造拍品來源，偽託日本某寺院舊藏、十面靈壁山居舊藏、玫茵堂舊藏等促銷手法，屢見不鮮！至於拍賣行提供虚假的拍賣歷史、成交紀錄，更是家常便飯！

一直以來，我對於拍賣行提供的資訊，無論是傳承記錄、拍賣歷史或成交記錄，一概不理。我買的是藝術品，不是名氣，為了名氣而多付出超過10倍的價錢，我認為是愚不可及的事！

我是我！當然有很多人不同意我的想法，因此當我看見不少人出高價錢追逐球星穿過的球衣、波鞋時，我是完全不明所以的。球衣、波鞋有何藝術性，有何欣賞價值？我以藝術審美眼光看待球衣、波鞋，當然是表錯情。我相信大部分球衣、波鞋買家都是炒家，並非對汗臭情有獨鍾！

收藏圈子甚麽人都有人，當然亦有收藏小白。收藏小白是拍賣行業行騙的對象，因為他們天真、無知、用耳朵搞收藏，喜歡聽故事，對拍賣行所言深信不疑，吃了虧之後才知上了當，但錢已花了出去，後悔已來不及。

搞收藏心態最重要，初心是購藏自己喜歡、欣賞的藝術品，不應追逐名牌，更不應拿藏品炫富，否則便落得被別人嘲笑錢多人傻、低品味的田地！搞收藏不要聽拍賣行、藝術媒體的說話，他們的出發點是為自身利益說話，無可避免誤導買家。

搞收藏的人十個之中最少九個不是某方面的專家，因此唯一可以做的是聽從拍賣行的說話，或假手於人。玫茵堂兩兄弟搞收藏，完全依賴英國猶太佬Eskenazi和美國金毛Jim Lally。這種委托方式有利有弊，利是購藏的藝術品一定是珍、稀、精，但弊處是付出高昂的代價！

前一陣子一位收藏家將自家的代理人告上法庭，控告他串同拍賣行高管暗中抬價，讓他多付成交價，但最終敗訴。由此可見，自己不是某方面的專家、不熟悉市場價格，找對一支「盲公竹」因此無比重要！