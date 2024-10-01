龍泉雖不能與北宋汝窯或南宋官混為一談，卻是高性價比的拍品？

區百齡瓷器珍藏在佳士得舉槌之前，中國大陸網上平台瘋傳區百齡珍藏一件北宋汝窯筆洗，還貼上筆洗的底面圖片，引起我的極大興趣。正當藏友之間閙得沸沸揚揚之際，另一些藏友卻聲稱區百齡珍藏的筆洗並非北宋汝窯，而是南宋官，後來又出現一些「獨具慧眼」的藏友加入爭論，喋喋不休地說筆洗其實是南宋龍泉仿官！

開展評論之前，讓我先講一個笑話：一班紡織界的老行尊參加晚宴，一位同枱的後輩不識人情世故，問其中一位老行尊這個「帛」字怎樣讀，老行尊衝口而出說道：「世侄，這個字讀『錦』，這麽簡單的字也不識，如何入紡織這一行？」另一個老行尊不服氣，老氣横秋地指著之前的老行尊說道：「枉你做了幾十年紡織，『綿』字也不識！」同枱的後輩噗嗤一笑，不再言語！

區百齡的瓷器珍藏終於在2024年 9 月26日於香港佳士得拍賣。香港佳士得根據過去兩次拍賣的描述，將青瓷盤定為「南宋龍泉青釉葵口盤」。一夜之間，中國大陸網上平台相關的帖子删的删、鏟的鏟，全部消失，無迹可尋！

「南宋龍泉青釉葵口盤」曾經於1990年和 2011年於蘇富比和佳士得拍賣，描述不是“A Longquan celadon foliated dish, Sothern Song Dynasty” 便是「南宋龍泉青釉葵口盤」，或類似的描述，為何在中國大陸的藏友眼中，卻變成北宋汝窯、南宋官、南宋龍泉仿官筆洗？

2019年5月27日，北京保利春拍｜佞宋 - 十面靈璧山居暨東瀛雅蓄宋元清翫專場拍賣一件來源顯赫的「南宋青釉六出葵口盤（肯里夫官窯盤）」，估價12,000,000-15,000,000人民幣，最終以28,500,000人民幣成交。今次區百齡珍藏的「南宋龍泉青釉葵口盤」在器型、工藝上幾乎與「南宋青釉六出葵口盤」一模一樣，分別只在於胎色、釉色之不同，令到中國大陸不少藏友錯把馮京當馬涼，以為拍品是南宋官窯六出葵口盤。拍品是北宋汝窯筆洗、南宋龍泉仿官筆洗的說法，更是無稽之談！

拍品「南宋龍泉青釉葵口盤」有一條長長的、過牆的「衝」Body crack，大大影響它的美觀和價值，雖然估價只是1,000,000-1,500,000港元，但最終還是以3,024,000港元高價成交。

名氣不論，如此一件有一條長長、過牆「衝」的南宋龍泉器，3,024,000港元的成交價顯得非常昂貴！

我稱讚香港佳士得今次食了誠實豆沙包，是因為最近幾年不少拍賣行大出口術，將來歷不明的青瓷提升至另一個層面，不是稱它們為北宋汝窯、南宋官、便是稱它們為南宋龍泉仿官，從而提高它們的身價，訛騙買家！

我一直認為，同樣是青瓷，北宋汝窯、南宋官對普通收藏家來說，實在太過昂貴，而龍泉青瓷卻是價廉物美，性價比非常之高，未來的價格一定會稳步上升，尤其是粉青釉和梅子青釉的南宋龍泉佳器！