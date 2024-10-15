估價約2,500港元，最終拍出約1,200萬港元？這枚南宋官窯花口杯被嚴重超賣了？

上一期的文章我提到大阪美術商會拍賣一隻「南宋官窯花口杯」，估價竟然是區區的50,000-80,000日圓，令人百思不得其解。圍繞著這件拍品的所有謎團，今天終於水落石出！

最近一位讀者提供資料，指出同一隻花口杯於2022年9月23日在紐約佳士得再次拍賣，描述為” A PENTAFOIL GE-TYPE BRUSH WASHER” （仿哥窯五角型筆洗），斷代元明，估價6,000-8,000美元，最終以170,100美元（約1,320,000港元）成交。這些資訊對大阪美術商會拍賣的潛在買家重要不重要？重要性不言而喻！

大行的「元明」斷代，去到大阪美術商會的拍賣會卻變成「南宋」；大行的「仿哥窯五角型筆洗」描述，卻變成「官窯花口杯」。嚴格來講，每一間拍賣行對自家的拍品擁有一定的話語權，潛在買家同意不同意，卻是另一回事！「南宋官窯花口杯」最終以2.09億日圓（約1,200萬港元）成交。如果這是真成交，買家是否被隱瞞真相、被刻意誤導？

元明時代的仿哥窯五角型筆洗與南宋時代的官窯花口杯的市場價值，相差不可以道理計。2.09億日圓（約1,200萬港元）的成交價如是真的，是嚴重的超買，拍品即時變成蟹貨，未來二十年都見不到家鄉！

另一個可能是這不過是一場馬騮戲，賣家與買家根本是同一個人或同一幫人，目的是製造一個高價成交記錄，下一次同一件拍品在中國大陸的拍場出現時，描述當然不會變，一定沿用「南宋官窯花口杯」的描述，估價亦再不會刻己，最少是8,000,000人民幣！

拍賣行隱瞞拍品的拍賣歷史，不只是出現於小型拍賣行的拍賣會，大行亦經常這樣做，主要目的是隱瞞拍品的流拍歷史，不讓潛在買家知道拍品曾經流拍，影響他們的競拍意欲。但上一次2022年9月23日紐約佳士得拍賣卻完全不同，拍品除了沒有流拍之外，還以非常不錯的170,100美元成交！那麼，大阪美術商會和大象視界為甚麼要隱瞞兩年前的拍賣結果？

大阪美術商會不知道2022年9月23日紐約佳士得拍賣同一件貨是有可能的，因為它始終是一間小型拍賣行，未必有足夠人手發掘拍品的收藏或拍賣歷史，只能聽貨主的一面之辭，但大象視界卻不可能不知道，但卻刻意隱瞞。我這樣說，有何證據？

大象視界在促銷鱔稿裏說：「…尤其是以一件出自於上世紀八十年代佳士得拍賣的南宋官窯杯尤為值得關注，翻閱圖錄，四十年前佳士得給它的估價就高達2萬美元，而在歷經了日本藏家的多年秘藏後再次上拍，起拍價竟然只是任性的5萬日圓。」這是刻意隱瞞真相和誤導潛在買家，讓潛在買家以為今次拍品的貨主便是1985年紐約佳士得拍賣的買家，40年來將拍品秘藏日本，今年才釋出。另外，2022年9月23日紐約佳士得拍賣對同一件拍品的斷代（元明）、描述（仿哥窯五角型筆洗）、成交價（170,100美元）顯然對今次拍賣的貨主不利，因為會直接影響潛在買家的出價意欲，所以才刻意隱瞞！「…根據業界知名專業公眾號SACA學會提供的圖片，大美會的這件南宋官窯葵口杯，在1985年佳士得拍賣的英文描述中定為典型官窯（Classic Guan Yao），當時的估價高達18000 -22000美元（成交價格待查）。大象仔細核對了圖錄和實物的每一個細節，當屬同一件無疑。」年代久遠的拍賣資料大象視界也找得到，兩年前的拍賣資料他竟然不知道，這是不可能的！他是看到兩年前佳士得的拍賣目錄，才看到註腳Footnote提到的1985年紐約佳士得拍賣資料！

2022年9月23日紐約佳士得對拍品的斷代和描述，只看釉質、釉色和支釘痕不符合標準的位置，便可知是對的。我甚至認為元明仿哥或仿官的描述也同樣是對的，因為拍品粗製濫造，並不符合南宋官或元哥的審美標準！

上一次170,100美元的成交價，我相信已經超出了上一手貨主的期望！但現貨主卻認為170,100美元的成交價偏低，因此製造出一個2.09億日圓（約1,200萬港元）的天價成交記錄？那麼，下一次它將在何處出現，估價又是多少？不出三年，最大的可能出現於保利、嘉德、中貿聖佳、中漢的拍賣會，估價不會低過8,000,000人民幣，因為估價太低便沒有潛在買家相信，太高卻可能令到拍品流拍。其實超過4,000,000人民幣的落槌價，現今的貨主已經有利可圖，因為拍品的總成本不會超過4,000,000人民幣（170,100美元加大阪美術商會拍賣買賣雙方的佣金）！