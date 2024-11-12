兩件南宋龍泉仿官同時出現在不同的拍場，藏家將如何取捨？

香港保利將會拍賣一隻「南宋龍泉官窯青釉盞」A rare Longquan guan-type celadon cup，估價500,000-700,000港元。據報導拍品出自印尼，但沒有出版記錄，因此可以忽略。

拍品釉面水沁嚴重，令到釉面已失去光澤，再加上幾條明顯的過牆衝線，拍品除了可以成為參考標本之外，並没有太高的欣賞和收藏價值，市價亦大約是數萬港元左右！

另一邊廂，香港佳士得也拍賣一支「宋龍泉窯仿官釉瓶」A VERY RARE LONGQUAN CELADON GUAN-TYPE VASE，估價1,800,000-2,200,000港元。佳士得形容拍品「此件紙槌瓶釉色青綠微黃，釉厚乳潤，釉不及底，見青灰胎骨並墊燒痕。造型簡潔，再無雕飾豔彩，唯以流暢敦厚之器型，素淨端麗之釉色示其風采，充分體現了宋代極簡主義的審美情趣。

南宋後期，龍泉窯製品中，受官窯啟發的薄胎厚釉器最被推崇，胎色有灰白和黑灰兩種，灰白胎器造型豐富，釉色有粉青、梅子青等。黑灰胎器的面貌與官窯更接近，釉色粉青居多，也有蟹甲青等，普遍帶開片，「紫口鐵足」，故此類器一說龍泉仿官，一說龍泉官。」

拍品展現淡青色釉，與南宋龍泉常見的粉青釉、梅子青釉相差甚遠之外，更與南宋官常見的天青色釉風馬牛不相及；胎色灰白，與南宋官的「紫口鐵足」亦不可同日而語。唯一值得討論的是紙槌瓶這種器型在龍泉窯傳世品中確是非常少見，但並非没有，蘇富比和佳士得便曾經拍賣過很多次！

南宋龍泉仿官是最容易混水摸魚的拍品。拍賣行業將有幾分相似南宋官的龍泉器稱作南宋龍泉仿官，無非是想提高落槌價！現在資訊發達，認真的潛在買家隨時可以在網絡世界找到大量關於南宋官和南宋龍泉仿官的資料，不像三十年前，收藏家和潛在買家都被拍賣行業牽著鼻子走！

以香港佳士得的拍品為例，行家一般稱之為「白骨龍泉」，没有一個我認識的行家有膽量稱之為「南宋龍泉仿官」，唯有膽大有官做的拍賣行業！一支白骨龍泉紙槌瓶因為不常見，仍然可以三數十萬港元出手，1,800,000-2,200,000港元的估價，與市價嚴重脱節。話雖如此，可能有收藏小白不同意我的觀點，出高價競拍也說不定！