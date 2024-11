有故事的拍品往往能引人入勝，拍出好成績？

2014年,一位收藏小白在紐約以3美元在跳蚤市場購買了一隻白釉碗。他不知道白釉碗的價值,亦無心理會,直至某一天突然心血來潮拿出來找蘇富比的專家鑑定,才被告知白釉碗其實是一隻「北宋定窯内刻蓮花外刻蓮瓣碗」。蘇富比將它估價200,000-300,000美元,聲稱它是「非凡且極其美麗的作品」Extraordinary and extremely beautiful work of art!最終拍品在4位收藏家、古董商爭奪下以2,250,000美元成交,由英國猶太籍古董商Eskenazi投得。相同的傳世品只有一隻,由著名英國收藏家Henry J. Oppenheim於1947年捐贈給倫敦大英博物館。

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問,以及《古玩裏的金錢世界》作者。