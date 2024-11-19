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19/11/2024

有故事的拍品往往能引人入勝，拍出好成績？

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  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問，以及《古玩裏的金錢世界》作者。

    古董投資秘笈

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　　倫敦亞洲藝術週，蘇富比拍賣一對带原装蓋的嘉靖五彩魚藻紋罐，但估價卻只是600,000-1,000,000英鎊，令人驚訝！為甚麽令人驚訝，因為大收藏家胡惠春曾經擁有一對嘉靖五彩魚藻紋罐，其中一隻曾經在香港佳士得拍賣，最終以2.13億港元的天價成交！當然，此一時，彼一時，現在市道不好，估價保守一點是可以理解的，但600,000-1,000,000英鎊的估價，卻是太過保守了！

 

明嘉靖五彩魚藻紋罐

倫敦蘇富比

 

　　無論如何，拍品最終以9,630,000英鎊成交，又再一次令人驚訝！

 

　　香港一間藝術媒體報導：「昨天（6號），這對魚罐引發了一場接近20分鐘的爭奪戰，十多位來自現場、電話、網絡的競投者合共喊出50多口叫價之後，終以£830萬落槌，連佣£963萬（HK$9,630萬；NT$4億）易手，由一位亞洲私人藏家投得。有新競投人士出價£820萬，令現場再掀高潮。不過，廖心裕的「271」號牌電話客戶未有放棄，最終成功以多一口的£830萬投得嘉靖魚罐，連佣成交價為£963萬，現場掌場雷動。」據探子回報，倫敦蘇富比拍賣現場出席的觀眾少得可憐，只有6位，但全部不是競拍者Bidder，競拍者全部以電話越洋競拍。現場再掀高潮、現場掌場雷動云云全屬子虚烏有！

 

倫敦蘇富比拍賣現場

 

　　同一間藝術媒體報導：「嘉靖魚罐雖然鼎鼎有名，但大家一直不太確定存世總數。其中一個主因，是部份魚罐『秘藏』於西方世界——有些在家族手中多年，後人未必認識到它的價值；有些為公共收藏，但那是地方博物館，又非以亞洲藝術聞名，故鮮為人知。如今年4月，賊人闖進瑪麗蒙特皇家博物館，極速偷走嘉靖魚罐，我們才知道原來這家比利時博物館也有一個。（雖然魚罐已找回，但原裝蓋據悉已經被打碎）趁著今次拍賣，蘇富比就花了相當精力，盡力查證一次全世界如今還有多少個嘉靖魚罐。」據悉，全球如今共有43個嘉靖五彩魚罐，狀況品相不一，當中17個屬於私人收藏。

 

　　倫敦蘇富比官網介紹這一對嘉靖魚罐出自一個德國家族，多年來在威巴斯登的大宅裏頭陳設。威巴斯登（Wiesbaden）位於德國中部，是黑森邦的首府，Haus Rosselhöh則是大宅的名稱。二戰期間盟軍轟炸德國本土之前已被遷徙至另一處地方收藏，所以避過一劫！這樣的故事是否足够引人入勝？

 

　　2014年，一位收藏小白在紐約以3美元在跳蚤市場購買了一隻白釉碗。他不知道白釉碗的價值，亦無心理會，直至某一天突然心血來潮拿出來找蘇富比的專家鑑定，才被告知白釉碗其實是一隻「北宋定窯内刻蓮花外刻蓮瓣碗」。蘇富比將它估價200,000-300,000美元，聲稱它是「非凡且極其美麗的作品」Extraordinary and extremely beautiful work of art！最終拍品在4位收藏家、古董商爭奪下以2,250,000美元成交，由英國猶太籍古董商Eskenazi投得。相同的傳世品只有一隻，由著名英國收藏家Henry J. Oppenheim於1947年捐贈給倫敦大英博物館。

 

北宋定窯内刻蓮花外刻蓮瓣碗

紐約蘇富比

 

　　拍品珍稀之餘又有引人入勝的撿漏故事，最終以高價成交似乎是理所當然！

 

 

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