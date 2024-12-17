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17/12/2024

AI鑑定的藝術品成功落槌！NFT市場大崩盤後，代之而起的又是AI市場？

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  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問，以及《古玩裏的金錢世界》作者。

    古董投資秘笈

    逢周二更新

　　最近，一幅由俄羅斯藝術家Mimmo Paladino創作的畫作《Lo Spirito della Foresta》，經AI鑑定公司Art Recognition認證後，在瑞士Germann拍賣行以接近23,750 瑞士法郎成交，約26,000多美元。一幅藝術品完全由AI鑑定，是突破性的發展，Germann拍賣行相信，AI鑑定技術最終將在藝術市場獲得廣泛認可。這項新技術將來會否衝擊，甚至取代NFT賴以保護收藏家身分及辨别作品真偽的區塊鏈Blockchain技術？

 

Mimmo Paladino，《Lo Spirito della Foresta》

 

　　NFT市場最近幾年有甚麽動靜？據報導，2023年，與藝術相關的NFT市場銷售額，比 2022年，腰斬式暴跌51%，比 2021年，死亡式暴跌75%。2022年，佳士得NFT藝術品交易額，與2021年相比，毀滅式暴跌96%。2022年8月，NFT的單日交易額，毀滅式暴跌99.56%，由34億美元，跌至0.15億美元。

 

　　眾所周知，佳士得是NFT藝術品最大的推手之一，NFT藝術品市場割喉式大崩盤，佳士得首當其衝。甚麽原因導至NFT藝術品市場大崩盤，有評論認為是因為NFT藝術品交易多次被踢爆造假，令到投資者信心盡失，捨它而去。其實真正的原因是AI繪畫氾濫！

 

　　2022年上半年，全球最頂級的3個AI繪畫工具，包括OpenAI 的 DALL2，Midjourney和 DiscoDiffusion相繼推出，並迅速流行，然後就是氾濫式普及。

 

　　在AI繪畫工具推出之前，對普通人來說，創作一幅數碼藝術作品遙不可及。自從AI繪畫工具推出之後，每一個人都可以成為繪畫師，一天創作幾十幅媲美頂級繪畫師的作品變得輕而易擧。當人人都輕易成為數碼藝術作品創作大師時，誰還有興趣投資别人的作品？

 

　　未來，直接被AI繪畫淘汰的，就是數碼藝術家。AI繪畫，讓數碼藝術家的藝術創作，毫無價值，一文不值。這是大勢所趨，任何數碼藝術家也逃避不了。至於隨機式產生的數碼影像，例如「無聊猿」Bored Apes，可以直接被AI繪畫工具取代，已没有任何藝術及商業價值，大崩盤是必然的！

 

無聊猿
蘇富比

 

　　我一直認為NFT藝術品市場是一個大騙局，所謂的NFT數碼藝術品並没有任何藝術價值可言，它的商業價值是由不同的炒家持續賦予的，其本身其實一文不值。在過去NFT藝術品興旺這幾年，在市場分了一杯羹的是拍賣行業、銷售平台如OpenSea及個別或團體創作者，損失慘重的是盲目跟風的投機者，他們為NFT數碼藝術品市場貢獻了數以十億美元計的資金，養活了一大班利用人性貪婪的本質賺大錢的「聰明人」。NFT市場大崩盤之後，代之而起的又是甚麽市場？

 

　　馬斯克Elon Musk認為投資藝術品與洗錢和避税離不開關係，所以才出現那麽多不合常理的交易，例如以6,240,000美元購買一條香蕉！在NFT藝術品市場投機的人卻有點不同，他們受到《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》的成交價所誤導，以為可以一夜暴富，不期然卻掉進一個由「聰明人」設計的圈套。說到底，都是一個「貪」字惹的禍！

 

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