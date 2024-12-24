高麗青瓷搖身一變為北宋汝官窯？汝窯的魅力究竟有多大？

前一陣子香港蘇富比拍賣一隻琺瑯彩碗，斷代乾隆，估價22,000,000-50,000,000港元，最終流拍！大約一年前，同一隻碗在香港嘉德以624,000港元成交。從這件事可見拍賣行之間暗中較勁之事經常發生！

拍賣行之間經常暗中較勁，買家與拍賣行之間又如何鬥法？拍賣行舉辦拍賣會的唯一目的是將或真或假的拍品以高價賣出，唯獨是有一小撮買家卻带備一雙金睛火眼，專門在拍賣行專家手指罅之間討生活！此話何解？

2013年香港嘉德春拍，「觀古－瓷器工藝品 」專場，一件「12世紀高麗翡青瓷五瓣花形盞托」上拍，估價600,000-800,000港元，最終以5,175,000港元成交。香港嘉德認為拍品是高麗青瓷仿汝器之精品，但不止一位買家認為拍品並非高麗青瓷，因此才將成交價推高至5,175,000港元！以高麗青瓷來說，這個成交價偏高，但並非完全不合理；以北宋汝窯來說，這個成交價完全不能反映北宋汝窯的市場價值！那麽，它是不是一件超級大仙丹（大漏）？

這次的買家有名有姓，便是北京華夏物證古陶瓷鑑定中心主任毛曉滬。他堅定地認為，這個盞托是標準的北宋汝官窯珍品，不是高麗青瓷！他是不是汝窯專家，上手硏究過多少件汝窯，他有没有去過清涼寺和張公巷作過調查硏究？當所有答案都是「否」之時，他何來信心為一件青瓷盞托一槌定音？

大事宣揚自己手上有一件汝窯的人其實多得很，目的是提高自身的名氣和為自家的所謂汝窯藏品造勢、鋪路以天價出售。

毛曉滬為了證明自己所藏的是北宋汝窯，邀請了中韓兩國十餘名古陶瓷專家共同觀摩研討。據說「與會專家一方面運用傳統的鑑定方法，對盞托的器型、胎質、釉面、工藝等方面進行了研究，另一方面運用現代高科技手段，對盞托胎質、釉質的XRF螢光光譜和北宋汝官窯標準器等進行比較分析，同時延伸到汝窯與高麗青瓷的歷史淵源及燒製技術的發展變遷，從多方面展開交流討論。」最後一致認為，此件盞托非高麗青瓷，而是北宋汝官窯標準器。又據說在研討會上，韓國中央國立博物館原館長鄭良謨，韓國京畿道陶瓷博物館館長崔健兩位韓國專家都發表了自己的觀點。他們十分肯定地給出結論：此盞托是中國的汝窯青瓷而非高麗燒製。我不否定兩人對高麗青瓷十分熟悉，但他們對北宋汝窯有多少認識卻成疑問！

找一些所謂專家為藏品、拍品站台、背書之事經常發生，但往往效果不彰，因為收藏圈都知道這只是一種套路，不會盲目地相信所謂專家之言！拍賣行開研討會為拍品造勢往往適得其反，有時還因為拍品最終流拍而令到自己灰頭土臉、顏面盡失！

毛曉滬鍥而不捨，誓要為自藏的青瓷盞托正名，於是翻箱倒籠找到戴維德基金會和英國維多利亞與艾伯特博物館所藏的汝窯盞托作比較，繼而一口認定自藏的青瓷盞托是汝窯盞托。這種做法有點草率，但可以理解，誰不希望自己所藏的青瓷器是汝窯！

毛曉滬收藏的是不是汝窯盞托，不由他說了算，也不由參加研討會的專家說了算，更不會因為故宮博物院2015年出版的《汝瓷雅集-故宮博物院珍藏及出土汝窯瓷器薈萃》一書，將這件盞託收錄其中，便說明此盞托已受到陶瓷界的認可。

從青瓷盞托的釉光、釉色、胎色、大面積縮釉、開片的狀況、燒造工藝等方面判斷，青瓷盞托並非出自清涼寺，毫無疑問。究竟它出自那一個窯口，也不由我說了算。2013年香港嘉德拍賣此青瓷盞托時，收藏圈已作出了反應，不認為它出自清涼寺或張公巷，否則當年會輕鬆地以超過一億港元成交！

在收藏圈，自說自話的人其實多得很。將青瓷盞托送拍，讓它接受市場的質疑、挑戰才是唯一正名的方法，否則，只會是一廂情願！

在拍賣行業，幾乎每一間拍賣行都希望拍出一兩件汝窯為自己擦亮招牌，但往往將自己弄成笑柄！2024西泠二十周年秋拍將會拍賣一件「汝窑天青釉斗笠盏」，估價8,000,000－10,000,000人民幣。古靈精怪的拍品的估價永遠都是不上不下、不湯不水！行方指拍品是傳世品，但沒有提供展覽記錄、拍賣記錄，只是指出拍品曾刋登於東方古陶瓷學會會刊《NEWSLETTER》，英國倫敦，2024.4月刊。這是甚麽傳世品？

拍品的命運將會如何？我認為是一定流拍的！