拍賣市場的寒冬已來？從拍品流拍、裁員縮減開支探討拍賣市場的走勢！

據不久前媒體報導，紐約蘇富比裁員超過100人，佔整體1,800名員工的6％，令到拍賣市場感受到一絲寒意。據悉蘇富比2024年核心收入下跌88％，上半年的拍賣總成交額則下跌25％，同期收入下跌22％，公司負債總額則約為18億美元。

蘇富比是國際龍頭大行，走到以裁員縮減開支這一步，是否意味拍賣市場的寒冬已經來臨、風光不再？

國際龍頭大行飽受大幅度下滑的業績困擾，而中國大陸的領頭羊拍賣行保利最近不斷傳出不利消息，是否顯示中國大陸的拍賣市場將會全面崩塌？

拍賣市場一直流傳保利的領導層被有關當局集體請喝茶、古董珍玩瓷器部的主要負責人李移舟被免職的新聞。保利會否從此一蹶不振，其領頭羊的地位由其他拍賣行取代？

中國大陸的拍賣市場令人垢病的地方其實甚多：法規不完善，令到買家的權益得不到充分的保障，贗品太多，假拍太多，不同的套路層出不窮，亦令到買家寒心。再加上近年經濟不景，藝術品作為奢侈品的一種，銷情下滑似是遲早必會發生的事！

香港蘇富比的封面拍品、重要拍品流拍或以低價成交，最近幾年經常發生。北京保利2024年秋拍「禹貢專場」的封面拍品「明成化青花梵文卧足碗」繼同場重量級拍品接二連三流拍之後，亦同樣以流拍收場，令到拍賣官一時之間不知所措！據悉，北京保利為了確保拍品順利拍出，臨場作出免除買賣雙方佣金、低起拍價處理，同時召喚網紅行家合力抬價至31,400,000人民幣，但終極買家始終沒有出現，導致拍品最終流拍！

「明成化青花梵文卧足碗」曾經三次在翰海拍賣，2011年在北京保利以51,170,000人民幣第四度易手。十三年後的今日，拍品的市場價格何止不升，反而以流拍收場，令不少人愕然！

明成化的青花器，傳世品不多，幾乎全部傳承有序，出現在拍賣市場的傳世品寥寥可數，每次出現必然引起資深收藏家關注，唯獨是這一隻號稱「海内外孤品」的「明成化青花梵文卧足碗」竟然流拍，有點耐人尋味！

我猜想，如果「明成化青花梵文卧足碗」轉換戰場，改在蘇富比或佳士得拍賣，會否一樣流拍？

北京保利這一場秋拍，最後竟然以破記錄的百份之二十幾的成交率落幕。稍後的保利厦門拍賣的成績更是令人慘不忍睹，一位藏家的無底價專場的流拍率竟然高達百份之八九十，為拍賣市場投下一枚震撼彈！

中國大陸的拍賣市場將會何去何從？最近不少人提倡釋放民藏，搞活拍賣市場。言下之意是民間存有大量古董珍品，因為法規所限未能進入拍賣市場，放行之後大部分藏品將會進入拍賣市場，令到拍賣市場風生水起！拍賣行業一直以來偷偷摸摸拍賣唐、宋的古董文物，卻未見拍賣市場風生水起，故此只是某些人的一廂情願！

中國大陸九千萬人搞收藏，超過百份之九十九的人玩假貨！換言之，民藏已經見底，並沒有大量古董珍品藏於民間，是否釋放民藏其實意義不大。

中國大陸的經濟如果一直低迷，拍賣市場便不可能活躍起來。未來幾年，拍賣市場將會經歷一番風雨，似乎可以預見！