國家文物局批准成立官方鑑定機構，文物鑑定混亂局面會否從此消失？

國家文物局先前發布了通知，批准天津市文物開發諮詢服務中心、黑龍江省龍博文物司法鑑定所、西泠印社藝術品鑑定評估中心、廈門市文物鑑定中心、湖南省文物鑑定中心、廣東省文物鑑定站、雲南文博文物評估鑑定有限公司七家單位可進行民間收藏文物鑑定試辦工作。

對我來說，文物鑑定離不開「眼學」。「眼學」便是利用知識和經驗進行文物鑑定，别無他途！一直以來，內地出現了很多不同的文物鑑定派別，有考古派、文博系統派、學術派、電視明星專家派、收藏協會派、實戰收藏研究派、國寶幫派等等。各派自說自話，自認權威，誰也不服誰，令到文物鑑定莫衷一是，混亂不堪！文物局批准成立的官方鑑定機構一出，是否可以掃清障礙，令到文物鑑定回歸正軌？我認為只是一廂情願！

坊間文物鑑定所採用的手段，可謂五花八門，各派有各派的說法。傳統理論眼學派認為「眼學」加上實踐才是王道；科技方法鑑定學派、微觀老化痕跡鑑定學派卻認為文物鑑定可以直接依賴科學手段得出鑑定結果，完全否定「眼學」在文物鑑定方面的重要性！那麽，孰優孰劣？

在現實中，微觀老化痕跡鑑定學完全沒有立足點，只是一小撮不學無術之徒籍以撿財的欺詐手段，不足為據。科技方法鑑定學之X射線螢光能譜分析也沒有足夠的數據支持，可以不論。熱釋光鑑定法一早已被造假者攻破，再不能成為文物鑑定的唯一標準。「眼學」的實踐亦因人而異，即是說不是每一個所謂專家都擁有相當的眼力、經驗和知識作出準確的判斷！

網上有人鼓吹「無論是實體或網路電子圖片文物，我們首先傳統實踐眼學鑑定必須過關，再用微觀老化痕跡原理進行檢驗，最後在有條件的情況下通過碳14測定、熱釋光測定、X射線螢光能譜分析對傳統實務眼學鑑定過的文物進行驗證。如果都通過，那這就是可以確認無誤的藏品了。」這是外行話！「眼學」為主的說法是對的，再以碳14測定、熱釋光測定為輔助便已經足夠。所謂微觀老化痕跡原理和X射線螢光能譜分析可以完全置之不理！

「高手在民間」，真正懂文物鑑定的人會否不存在於文博系統、學術機構之內，也不存在於電視明星專家派、鑑寶派、收藏協會派和國寶幫派之中？真正的文物鑑定高手會否只存在於古董商圈子、真正搞收藏的資深收藏家和資深的拍賣行專家之間？

對於七家被批准成立的官方鑑定機構，我的看法很簡單，市場上或收藏圈並沒有足夠的文物鑑定專家提供給七大機構。那個麽七大機構的文物鑑定專家來自何處？我估計一是來自民間自稱專家的「磚家」圈子；二是來自文博系統，善於紙上談兵的學院派；三是來自電視鑑寶節目的半桶水專家團隊！我的猜測有沒有錯，或者是否存在重大的偏見？未來數年便見分曉！