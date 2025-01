抄襲與二次創作的區别？從葉永青一案，看當代藝術界的抄襲行為

我批評曾梵志是慣性剽竊者並沒有言過其實,他亦早有前科,或者有人不同意。他的作品《從1980年至今》抄襲Eugène Delacroix的《Liberty Leading the People》;《馬拉之死》抄襲Jacques-Louis David 的《The Death of Marat》這一個事實已獲得廣泛報導,不可能憑「二次創作」這樣的藉口便可以抵賴!Eugène Delacroix和Jacques-Louis David都是十九世紀的油畫家。這便是曾梵志聰明的地方!

