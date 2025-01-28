抄襲與二次創作的區别？從葉永青一案，看當代藝術界的抄襲行為

藝術創作最重要的一環是原創性，因此抄襲的作品並沒有太高的藝術和市場價值，但市場上還是有不少收藏家將抄襲的作品視同拱璧，真是奇怪得很！

我在網上搜索《最後的晚餐》，出來的千萬個鏈結都指向達文西Leonardo Da Vinci的《The Last Supper》。成交價高達180,000,000港元的曾梵志作品《最後的晚餐》，卻蹤影全無，反映出曾梵志的這一幅作品在藝術圈子完全被忽視！

曾梵志辯稱是二次創作，這個說法講得通嗎？

據報導「中國知名藝術家葉永青涉嫌抄襲比利時藝術家西爾萬Christian Silvain作品一案，在經過長達5年的訴訟後，今年初終於在北京高院迎來終審判決。法院認定葉永青侵權，判賠500萬元人民幣並要求其公開道歉。此消息直到葉永青在媒體上刊登道歉聲明後才被廣泛傳播。西爾萬表示，經歷五年的跨國維權，這一判決對他意義重大。

葉永青的抄襲案被認為是中國當代藝術界的一大醜聞。經過漫長的五年訴訟，北京市高級人民法院最終確認葉永青抄襲西爾萬的作品。葉永青在公開道歉聲明中表示，他尊重法院判定，誠懇接受批評，檢討教訓，並向西爾萬先生致以誠摯的道歉。自2019年被揭露以來，他始終否認抄襲指控。葉永青道歉聲明最終承認1995創作的作品《Memory of Birthday》抄襲西爾萬1994年創作的作品《Chronique 2》。」

中國法院尊重知識產權，判處葉永青敗訴，令人鼓舞之餘，亦足以證明藝術創作不容被侵犯、抄襲和剽竊！

據悉葉永青的作品《Memory of Birthday》現藏香港M+博物館。現在《判決書》已出，M+是否應將此作品永久剔除於展品名單之外？

葉永青身敗名裂是因為他不聰明，抄襲的對象是一個在世的藝術家的作品。在藝術圈子，抄襲和剽竊別人的作品的事情可謂多不勝數！抄襲者和剽竊者常用的藉口是「二次創作」，是耶非耶，評論家和鑑賞家自有判斷！

我批評曾梵志是慣性剽竊者並沒有言過其實，他亦早有前科，或者有人不同意。他的作品《從1980年至今》抄襲Eugène Delacroix的《Liberty Leading the People》；《馬拉之死》抄襲Jacques-Louis David 的《The Death of Marat》這一個事實已獲得廣泛報導，不可能憑「二次創作」這樣的藉口便可以抵賴！Eugène Delacroix和Jacques-Louis David都是十九世紀的油畫家。這便是曾梵志聰明的地方！

抄襲的作品欠缺原創性和靈魂，抄襲者的作為亦是一種侵權行為，理應被視作醜聞，受到藝術品收藏圈子的忽視和唾罵，但曾梵志的作品，尤其是《最後的晚餐》，卻以高價成交，令人不明所以！