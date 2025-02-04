兩支梅瓶以相差七倍價錢成交！為何高古瓷收藏成不了氣候？

一直以來，很多人以為梅瓶是花瓶，用來插一支梅花，所以叫梅瓶。這其實是一場美麗的誤會，梅瓶其實是盛酒器，並非花瓶。

十年八年前，一位朋友叫我一齊去宜昌看一張乾隆睡過的紫檀架子床，順便去三峽和神農架玩玩。所謂乾隆睡過的紫檀架子床我沒有興趣看，因為一定是假的，我反而對住在神農架的金絲猴充滿濃厚興趣！

在宜昌招待我們的是朋友的朋友，是一名神棍！我叫他神棍是因為每天我們出遊時，總有一班美少女跟隨其後，叫他大師，對他言聽計從，而其中一位直言願意做他的小三！我問朋友大師是不是茅山道士，他回答說不知道，卻說每次跟他見面，總有幾個美少女在他左右卻是事實。

我認識一位所謂法師，自稱有八個老婆，比韋小寶多一個，每一個都是貌美如花。介紹我認識他的朋友指他懂茅山法術，只要是他看中的女人，拉扯一下她的衣袖，她便會隨他擺佈！朋友問我想不想學，我笑著回答說我已經魅力無法擋，不用學這些旁門左道！

宜昌的大師有一天招呼我和朋友到他家裏吃飯。席上他拿出一支青花带蓋梅瓶，知道我是古董佬之後便問我這是否明代的東西，裏面的酒還可不可以喝？梅瓶身上只有廖廖數筆點綴，白釉帶鴨蛋綠色，沙胎底，似是明中晚期的東西。但因為蓋已被草紙密封，裏面的酒估計已變成醋，我因此提議他保持原封不動。大師說他有十支八支，問我能不能賣錢，我回答說運輸麻煩，遲一些再說。

言歸正傳。梅瓶幾乎是每一個古代窯口都燒造的器型，包括景德鎮燒造的元青花，但不包括所謂宋代五大名窯之中的汝、官、哥！無論是哪一種梅瓶，都因為傳世品數量太少而令到價格昂貴。2019年4月2號，香港蘇富比拍賣一支「宋至金鈞窯月白釉梅瓶」，最終以5,935,000港元成交。這一支梅瓶沒有紫紅斑，可算是平平無奇，5,935,000港元的成交價我認為是天價！

六年前的2013年，藍理捷J.J. Lally的「鈞窯天藍釉梅瓶」在北京保利上拍，最終以828,000人民幣成交，令我十分驚訝！

北京保利這一支梅瓶跟香港蘇富比的相互比較，器型大致相同，釉色也沒有太大的分別，唯一可以挑剔的是北京保利的梅瓶施釉不到底，在外觀上打了折扣。這是否兩支梅瓶的成交價相差七倍的主要原因？

2013年內地的藏家、炒家專注於明清官窯而忽略了高古瓷，這是其中一個主要原因。另一個原因是內地一直嚴禁高古瓷的買賣，這便令到收藏圈的高古瓷收藏成不了氣候。第三個可能的原因是兩間拍賣行的商譽不同。曾經有資深收藏家向我表示，情願在蘇記和佳記買貴一點，也不敢在內地買貨，除了太麻煩，那裏的水亦太深！

我認為有一點不能忽略的是有錢人使錢，很多時不會考慮值與否的問題，而只是考慮想買的東西是否自己的「心頭好」。我們用窮人的思維試圖分析有錢人的行為，當然是差之毫釐，謬以千里！