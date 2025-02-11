靠包裝便可以鑑定一件古董文物？搞收藏的人，要戒掉兩個壞習慣！

人靠衣裝，佛靠金裝，贗品靠包裝？

最近十年八年，不少二三線拍賣行經常強調拍品出自日本舊藏，同時展示一個個所謂古老的木製共箱，試圖說服潛在買家既然共箱是舊的，裝在裏面的拍品也應該是舊的！這一招是否行得通，以我多年來的觀察，這一招往往是適得其反，因為除了沒有潛在買家會相信一個舊的共箱，可以證明拍品是出自日本舊藏之外，更會引起潛在買家的疑心，更加小心翼翼地鑑定拍品！話雖如此，但不少二三線拍賣行還是樂此不疲，令人懷疑拍賣市場是否真的有很多傻瓜！

內地有一兩個專門製造日本式共箱的木匠，已是公開的秘密。有人將贗品重新包裝，放進新造的共箱之後送去日本拍賣，也不是甚麽商業秘密，行家都瞭如指掌，資深收藏家也知之甚詳！

騙子總有很多花招，或者可稱之為「掩眼法」。我最近收到一段微信，是一個所謂書畫收藏家經朋友轉發給我的圖片，有黃公望、林良、唐寅的作品。三位都是元、明兩朝的大名家，擁有一幅他們的真迹便足以令人致富，何況三幅！三幅畫作都貼上「中華民國故宮博物院館藏」的標籤，令人莞爾！

曾經有文物販子向我兜售所謂慈禧穿過的三寸小布鞋，殊不知慈禧是滿州人，是大腳的！亦有文物販子向我兜售王羲之的《蘭亭集序》，聲稱王羲之酒後所寫的《蘭亭集序》已失傳，這是他幾天後重寫的其中一本，害我花了不少時間硏判真假！

以上的包裝，包括語言的包裝，都是低級包裝。那麽，怎樣才算是高級包裝？

一支藏在鞋盒裏的雍正粉彩瓶子、一支用來做燈座的雍正粉彩橄欖瓶，無論故事是真是假，也比較引人入勝。至於借助名人名氣推銷的拍品，如埃及法魯王和末代皇帝傅儀的名錶，潛在買家雖然明知是假，但聽起來還是比較動聽！

聰明的買家是不會理會任何包裝的，尤其是語言藝術的包裝！

搞收藏的人第一樣要戒的是聽故事的習慣，任何故事都是引君入甕的招數；第二樣要戒的是看包裝買貨。華麗的包裝是糖衣毒藥，看似有點歷史的包裝更是砒霜！

除了「掩眼法」之外，騙子亦常用的一招是「轉移視線」！曾經有騙子給我看一枚勞力士古董錶，皮带是原廠的，錶身、錶肉卻是新的！

騙子的騙人伎倆層出不窮、多不勝數！搞收藏，無論收藏甚麽，不懂便請教真正的專家，不可心存僥倖！