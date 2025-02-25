南宋／元哥窯葵口盤以1,340萬港元成交！傳世哥窯與市場上流通的哥窯有甚麽分別？

在我二十多三十年的古董文物買賣生涯中，唯一令我損手爛腳的高古瓷便是哥窯！

眾所周知，哥窯的窯址到現在還是不知道在那裏，燒造年代更是撲朔迷離，有人說是宋，有人說是元，莫衷一是，因此出現很多推測。

哥窯的外貌有沒有一個標準，是很多哥窯收藏家、愛好者心中的一個疑問。一般而言，哥窯的釉色不是米白便是灰白，或者介乎兩者之間。天青色釉的便歸類為南宋官窯。哥窯的最大特徵是全器佈滿所謂「金絲鐵線」的開片。

2015年，香港蘇富比拍賣一隻「元／明哥窯花口盤」，估價300,000-500,000港元，最終以8,800,000港元成交！當時不同的買家不斷出價推高落槌價，是否意味著拍品是「大開門」的宋哥或元哥？

拍品的開片並沒有「金絲鐵線」特徵，好像與收藏圈的一貫認知不符，圈足也略嫌太粗。那麽，8,800,000港元的成交價是不是天價？香港蘇富比指拍品是「德國駐華領事Max Müller（1867–1960）舊藏，其先後駐任上海、武漢。此拍品於1905年至1908年間購於上海現任藏家於1992年購自Max Müller女兒I. Müller- Doertenbach（1909–2011）」。如果這個來源屬實，無疑是會替拍品的真實性加分的。

2024年3月21-22日紐約佳士得拍賣一隻「南宋／元哥窯葵口盤」最終以約13,400,000港元拍出。這一隻葵口盤曾經在2004年、2012年、2015年三度在佳士得上拍，並且被許多大行收藏，其中就包括了姚昌復、史蒂芬·瓊肯三世、千秋庭，最終落入臨宇山人手中。

這一件臨宇山人舊藏與上述香港蘇富比的拍品最大的分別，在於它是用支釘燒的和「金絲鐵線」的特徵比較明顯，釉光、釉色也比較令人信服。

傳世哥窯，主要是博物館，尤其是兩岸的故宮博物院的藏品，提供了很好的參考。台北故宮博物院便藏有一隻用圈足立燒的哥窯葵口盤。此盤與香港蘇富比的拍品類似，可能因此為香港蘇富比的買家增加一點信心。拍品以8,800,000港元成交，絕非偶然！

哥窯的前世既然這麽複雜，面貌又不清晰，鑑定哥窯便有一定的困難。後仿哥窯一般比較厚重，釉面玻璃質感比較強烈，缺乏明顯的皮殼。正品的胎色一般是淺灰或深灰色，後仿的往往是白胎或米黄色胎。我認為一頭栽進哥窯的世界之前，要多看傳世品，否則將明、清、民國的仿品看成南宋、元的傳世品，蒙受損失的只會是自己！