當代藝術市場不斷受畫廊、拍賣行影響？巴斯基亞的塗鴉為何屢屢以天價成交？

十多二十年前，當代藝術市場突然冒出所謂中國油畫界四大金剛，令到當代藝術市場的炒賣氛圍熾熱非常，吸引到不少炒家入市，將四大金剛的作品的成交價推上天價。一時之間幾乎所有炒家都笑逐顏開，以為音樂永遠不會停、歡樂日子會繼續出現！十多二十年後的今日，四大金剛的作品只是偶然在拍賣會出現，除了成交價一落千丈之外，很多拍品根本無人問津。囤積四大金剛作品愈多的炒家，損失愈是慘重！

四大金剛作品的價格在未來十年，甚至二十年會否再攀高峰？我認為不會！當畫廊、拍賣行手頭上的四大金剛作品己經全部釋出之後，再沒有誘因令到它們繼續吹捧四大金剛的作品，只會由得它們自生自滅。個別炒家亦没有能力、財力令到四大金剛作品的價格更上一層樓。另外，當代藝術市場幾乎每年都出現新寵兒，四大金剛的作品今天變成明日黃花，是必然會出現的結果。

最近幾年，另外一些當代藝術家被畫廊、拍賣行大力吹捧，相繼崛起。巴斯基亞、奈良美智、草間彌生等成為拍場新寵兒，作品的價格節節上升，但金錢利益卻全部流進畫廊、炒家、拍賣行的口袋，藝術家本人卻沒有任何進賬！

佳士得香港於3月28日在Henderson亞太區總部舉行二十及二十一世紀晚拍，以1.12億港元拍出巴斯基亞的《星期六的夜晚》。對於巴斯基亞的作品，我一直認為只是一個黑人小子吸毒之後亂畫一通的塗鴉，沒有任何藝術可言，與美學亦扯不上任何關係。他的作品的價格拾級而上，全因背後的操盤手大力催谷，令到他的作品10年間升值超過1000%！

從《星期六的夜晚》的收藏歷史可以看得出，巴斯基亞的作品在他未大紅大紫前，只在畫廊和炒家之間轉來轉去，直至某一天它們的價格開始上揚，才開始出現在拍賣市場。很多人以為當代藝術的買家都是獨具慧眼的收藏家，其實不是。買家大部分是對冲基金，對冲基金經理對當代藝術作品其實沒有任何感覺，更不會跟它們談戀愛，只會視它們如投資工具，到價便會將藏品放手離場，不带走一片雲彩，只帶走一張支票！

音樂總會停，不可能無止境地玩下去，持貨到最後的便是大輸家。但在當代藝術的投資世界裏，沒有一個對冲基金經理自認是傻瓜之外，更認定有一個更大的傻瓜在後面接盤。但理想往往很豐滿，現實卻很骨感，誰輸誰贏，只能在音樂停止時才見分曉！

《星期六的夜晚》上一次曝光是在2019年。當年在倫敦佳士得以837萬英鎊（8,300萬港元）成交。如今此作以1.12億港元易手，在接近6年間升值2,900萬港元，升幅逾三成，表現只是一般！

值得一提的是《星期六的夜晚》以IB（Irrevocable Bid）形式上拍，由第三方保證成交。拍賣當天出現兩位電話競拍者，雙方共喊出七口價，氣氛一點都不熾熱。買家的身份相當神秘，我估計又是對冲基金。

當一件拍品以IB形式上拍，拍賣當天只出現兩位競拍者時，表明拍品被追捧的熱度已急速下降，流拍的機會已相當高！