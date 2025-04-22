「要錢不要貨」的時代已經來臨？仙丹出現於拍場，就是撿漏好時機？

內地經濟不景，出口停滯，古董文物拍賣市場一片蕭條，令到不少收藏家惶惶不可終日，急於將藏品出售套現，以濟燃眉之急。一時之間，大量以高價買入的古董文物出現在拍賣市場，但估價卻只是購入價的三份之一左右，這是否意味着「要錢不要貨」的時代已經來臨？

上海泓盛春拍將會拍賣兩件值得關注的瓷器，一件是「明成化青花纏枝蓮紋四獸首」，另一件是「清嘉慶松石綠地洋彩描金夔龍捧壽紋雙耳瓶」。讓我先談談「明成化青花纏枝蓮紋四獸首」。根據官網提供的資料，拍品曾於2021年5月20日在北京拍賣，以4,025,000人民幣成交，今次拍賣的估價卻是1,200,000 -1,500,000人民幣，最少2,500,000人民幣的市值在空氣中消失！

衝動是魔鬼！我們不能因為一件拍品以大幅折讓價上拍，便以為它一定是「仙丹」，要做的功課其實非常之多。首先，我們要知道2021的拍賣是否真拍賣、成交價是否真實。我不是過分謹慎，不少拍賣公司以高價拍出高仿造價，三五年之後同一件拍品在另一個拍場出現，以低估價上拍的例子多不勝數。另一點我們要搞清楚的是，拍品是不是成化本朝的東西！

記憶中，獸首貼塑這種裝飾風格不見於公營收藏的成化本朝青花瓷器。據說只有景德鎮珠山遺址出土一例青花纏枝蓮紋四獸首長頸瓶的裝飾風格與其相仿，皆為無款。上海泓盛指拍品出自中國近代金石學家、書法家及鑑藏家王懿榮（1845－1900）舊藏，不知有何依據？

拍賣公司和藝術媒體的說話是不能輕信的！潛在買家首先要弄清楚拍品是成化本朝的真品，還是横空出世的贗品。如是真品，1,200,000 -1,500,000人民幣的估價當然非常吸引；如是贗品，當然一文不值！

成化本朝的青花器，帶款與不帶款的，傳世數量並不多，因此備受追捧。「青花看成化」一說，更加令到成化本朝的青花器成為不少收藏家夢寐以求的藏品。但成化朝與景泰朝、弘治朝、正德朝接近，不少人將四朝的青花器混為一談是常見之事。上世紀九十年代，一位行家以非常便宜的價錢買入一件明代青花器，我看是弘治、正德朝的東西，行家堅持是成化朝，最終以超過二十倍的溢價賣給一位收藏家，可見不带款的明代青花器，非常考眼力之外，亦很容易看偏。

另一件拍品「清嘉慶松石綠地洋彩描金夔龍捧壽紋雙耳瓶」於2011年6月9日在倫敦蘇富比拍賣，成交價是360,750歐元。14年後的今天再次上拍，估價竟然是區區的800,000-1,500,000人民幣！貨主是當年買貴了，還是急於用錢，所以才同意這麽低的估價？

清嘉慶洋彩官窯拍品，除非是贗品，否則從任何角度看，也不止800,000-1,500,000人民幣這個價錢！

有行家朋友同我講現在是「執」便宜貨的大好時機，只要彈藥充足，可以「執」個不亦樂乎。十多年來明清官窯一直超買，現在的價格只是回歸正常，並非如行家朋友所講「筍貨」滿天飛！