拍賣市場蕭條下，横空出世的北宋汝窯器以3.8億港元成交？

最近參觀香港佳士得的拍賣預展，偌大的會場只得小貓三四隻，場面冷清！另一邊廂，東京中央向香港聯交所申請短暫停牌，市場估計東京中央將會賣殼！

拍賣市場一片蕭條，從業員叫苦連天之際，一間拍賣公司卻屢創「佳績」！

據說，有拍賣行最近以3.8億港元拍出一件底部刻或印「奉華」款的「北宋汝窯鼠紋筆洗」。據報導，拍品曾於2001年在紐約蘇富比上拍，但因為斷代存在重大爭議的情況下，最終流拍！

據說，「北宋汝窯鼠紋筆洗」原屬安宅英一舊藏，但無從證實。安宅英一（1901-1994），是一位以收藏中國高古瓷而聞名世界的日本藏家。1970年，一件「北宋汝窯青瓷水仙盆」出現在倫敦蘇富比的拍場，安宅英一和埃斯卡納齊Eskenazi都對這件稀世汝窯水仙盆勢在必得。拍賣當天，兩人之間展開了激烈的競價，最終由出價更高的安宅英一以46,000英鎊的高價收入囊中，而這件水仙盆現在安靜地陳列在大阪市立東洋陶瓷美術館。

安宅英一在中國高古瓷收藏圈名氣之大，無與倫比。安宅英一已逝世超過30年，我懷疑拍品並不是安宅英一舊藏的原因是，安宅英一是以收藏中國高古瓷而聞名世界的日本藏家，他的後人要出貨，理應會順理成章地找蘇富比或佳士得等。

拍品「北宋汝窯鼠紋筆洗」之前的斷代存在重大爭議，現藏家於是將它送去牛津作熱釋光檢測，證實拍品燒造於宋元祐年間，牛津熱釋光檢測已一早被造假者攻破，不知不覺間已成為古董文物騙子的受害者！

記憶中，刻「奉華」款的北宋汝窯器傳世品只有一件盤，現藏台北故宮博物院。一件刻或印「奉華」款的汝窯筆洗横空出世，我認為可信程度為零，原因是無論是清涼寺或張公巷汝窯遺址，也沒出土過印或刻的鼠紋汝窯殘器、殘片，在我來看，「北宋汝窯鼠紋筆洗」只是一件臆造品，並沒有任何市場價值！

「北宋汝窯鼠紋筆洗」拍出之後，引起中國大陸的收藏圈子極大迴響，不少藏友圍爐取暖，自稱收藏了差不多的汝窯筆洗。其中一位表表者是一位曹姓大咖，自稱收藏了一件北宋汝窯盤之外，還撰文論述拍品和自家的藏品，一本正經地胡說八道，令人莞爾！

發汝窯夢的人，千百年來不可勝數，卻沒有一人令夢境成真，全部含恨而終！

一直以來，不斷有人鼓吹民間藏有不少北宋汝窯傳世品。說這種話的人，手上至少有一件所謂北宋汝窯器，目的當然是希望可以對有能力的買家潛移默化，以高價賣出手上的贗品，不可不察！