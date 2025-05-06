舊藏便一定是真品？錯金銀青銅鼎流拍，其圖案不見於其他錯金銀傳世品？

2014年，有公關公司將一封「戰國錯金銀青銅壺」展銷會的「邀請函」電郵給我，邀請我出席由十月四至六日的展銷會。

函中介紹貨主戴克成（Christian Deydier） 是全球在中國考古學方面最偉大的專家之一，在中國考古學中具有極高地位。我孤陿寡聞，一直以為戴克成只是一個法國的古董商，想像不到他竟然是在中國考古學方面最偉大的專家之一。

展銷會要介紹的是一件「漢代錯金銀青銅壺」。根據考古資料，金銀錯青銅器最初出現於春秋中晚期，盛行於漢代。《說文解字》對「錯」字，只有一個解釋：「錯，金塗也」，廣義一點說，凡是在器物上佈置金銀圖案的，都可以叫金銀錯。青銅器金銀錯工藝的裝飾手法主要有兩種，第一種是鑲嵌法，做法是在泥造的母範預刻凹槽，方便青銅器鑄成後，在凹槽內嵌金銀。跟住的工序是鏨槽，銅器鑄成後，凹槽還需要加工鏨鑿精細的紋飾，需要在器表用墨筆繪成紋飾，然後根據紋飾，鏨刻淺槽，這在古代叫鏤刻，也叫鏤金，緊隨其後的工序是鑲嵌。最後是磨錯。金絲或金片鑲嵌完畢，銅器的表面並不平整，必須用錯(厝)石磨錯，使金絲或金片與銅器表面自然平滑，達到嚴絲合縫的地步。

第二種是塗畫法或鎏金法。塗畫法是漢代金銀錯的主要裝飾手法，造法是把黃金碎片放在坩鍋內，加溫至攝氏四百度以上，然後再加入為黃金七倍的汞，使其溶解成液體，製成所謂的「泥金」。泥金主要是塗在青銅器的表面，覆蓋所有地方，或塗上各種錯綜複雜的圖案紋飾，再用無煙炭火溫烤，使汞蒸發，黃金就固定於青銅器表面。

「漢代錯金銀青銅壺」最終有沒有賣出我不知道，我只能猜測它可能已成為戴克成的私人藏品。

2025年的香港保利春季大拍，呈現一件「戰國錯金銀青銅鼎」。據說拍品來自日本舊藏，估價2,300,000-2,800,000港元。

最近十多年，不少新仿和舊器新工的青銅器在市場上出現，尤其是錯金銀器。據道路傳聞，山西新絳一對父子精於將舊器加添錯金銀圖案，拍賣市場上不少錯金銀器均出自他們之手！

我一直以為只有藝術媒體收錢寫鱔稿，原來為這件拍品作修補的工匠也擅長此道！他說：「這件傑作，古匠人整體的理念是透過高超的動物描繪，直觀細膩的展示當時的『禮制與美學』。其紋樣中的龍鳳、雲雷等元素，反映了戰國時期『敬天法祖』的思想，以及貴族階級對奢華事物的追求。滿錯金銀的大型禮器極為罕見，通常此類工藝多見於帶鉤、車馬器等小型器物。此鼎的完整保存，體現了貴族禮制的典雅與華貴。」

我卻認為拍品的最大敗筆是它的近乎抽象的動物圖案！再檢視它的錯金銀工藝、造型和銅鏽，我不期然想起戴克成的「戰國錯金銀青銅壺」。兩者都是以動物為主要圖案，而這些圖案卻不見於其他錯金銀傳世品，因此有理由相信它們或是臆造！

拍品最終流拍，我認為潛在買家的眼睛都是雪亮的！